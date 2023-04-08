«Ник и Майк»: «Крокодил» напомнит синепалому об унижении своей супруги 8.04.2023, 14:04

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Диктатора давят по всему периметру.

Продолжаем наблюдать за некоторыми событиями внешнеполитического характера по периметру стран-агрессоров, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

1. Армения примет участие в учениях НАТО Defender 2023. Очередной пример того, что предательская политика Кремля по отношению к этой стране ставит крест на блоке ОДКБ, который сжимается до сотрудничества с хунтой, территория которой фактически оккупирована. Та же Армения будет блокировать российские переводы, которые будет считать рисковыми. Практика пока не станет массовой, но лиха беда начала.

2. Азербайджан предложил Казахастану альтернативный маршрут транспортировки нефти, чтобы уйти от зависимости логистики, связанной с Россией. Очередная победа «логистического оружия». 5 млн тонн на европейском рынке из Казахстна явно не помешают.

3. Казахстан в очередной раз заявил, что не будет помогать обходить санкционный режим. На фоне нескольких расследований от Беларусского расследовательского центра о «казахской» и «кыргызской» древесине в товарных объемах на европейском рынке делать что-то придется. На очереди друзья из Узбекистана. Наведение порядка в местных ТПП, которые штампуют документы, неизбежно. Впрочем, литовским политикам вместо борьбы с белорусами, лучше присмотреться к тем, кто является получателем контрабанды в гигантских объемах. Вот где будет много интересного. Главное, не выйти на самих себя.

4. Болгария закрывает порты для российских кораблей. Ирландия и Сербия рассматривают отказ от нейтралитета.

5. Китай с помпой принимает президента Франции Эммануэля Макрона и намеренно публикует кадры неформального общения из Гуанчжоу. Кремль на такие жесты поскупился в Москве, а синепалый синегуб не был удостоен в Пекине. Некоторое сближение происходит на фоне ядерного шантажа от двух безумных диктаторов.

Тем временем, при участии Китая близятся к завершению два конфликта различной степени интенсивности. Завершается война между Саудовской Аравией и Йеменом и не начинается между Саудовской Аравией и Ираном.

На этом фоне единственное, чем могут похвастаться два альтернативных «гения»:

- визит зимбабвийской делегации в Минск, на который у синепалого синегуба не нашлось времени, поскольку у Зимбабве не нашлось денег. «Крокодил» запомнит унижение своей супруги;

- визит армянской лошади в Турцию, где пришлось работать вторым темпом. А взоры мирового сообщества прикованы не к сообщениям о грандиозных победах армии агрессора, которое выражается в захвате очередного дома в полностью разрушенном Бахмуте, а к прогнозам погоды.

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