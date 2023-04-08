«Меня вытягивали КамАЗ и «мусорка» 8.04.2023, 14:25

Белорусы показали состояние дорог, по которым им приходится ездить весной.

Жители деревни Ляховщина под Минском записали видеообращение к Лукашенко, в котором попросили его помочь решить проблему с дорогой. Люди хотели, чтобы там положили асфальт: в межсезонье, жалуются, не проехать, машины грузнут. В ответ сельчане получили лишь недовольство чиновников и предложение «Минскоблдорстроя» оплатить половину стоимости работ, а это 470 тысяч рублей.

Читатели «Зеркала» из других населенных пунктов тоже показали, по каким дорогам приходится ходить и ездить им. Мы сделали подборку их фото и возмущенных комментариев. На удивление, почти все жалобы — как раз из Минской области.

Минская область: «Почти все соседи застревали и не могли доехать до дома»

По дороге, как на снимке выше, ездят жители деревни Гончаровка в Смолевичском районе, фото сделано 29 марта. По их словам, к властям с вопросами о ремонте местные уже обращались — те предложили поделить расходы пополам, но желающих, само собой, мало.

— Некоторые готовы поддержать это, но все по-разному: кто-то готов 100 рублей дать, а кто-то — 300. Такое состояние у дороги уже месяц, по ней и ходить неприятно, и ездить опасно. Ломаются машины. Обычно её выравнивают грейдером, но сразу после дождей она снова портится. Жители обращались в 115, облдорстрой, областную администрацию, а сейчас уже планируют идти к Кочановой.

А на следующих снимках — состояние дороги в 10 километрах от Минска, в Хатежинском сельском совете, на прошлой неделе. По словам читателя, дорога ведет к трем садовым товариществам, в которых суммарно около 600 участков. Он добавил, что два года владельцы дач не могут разобраться с проблемой и тоже получают отписки от инстанций, куда шлют обращения.

Еще более разбитая грунтовая дорога — в 20 километрах от столицы, в деревне Курганье Дзержинского района. История от владельцев одного из домов там прозвучала похожая: люди регулярно пишут жалобы, а в ответ регулярно слышат, что денег на асфальт в бюджете нет.

— С дорогой по всей деревне такая ситуация. Справляемся только так: ждем грейдер, который раз в год ее ровняет. Но и этого тоже непросто добиться! — говорит читатель.

Пожаловалась и еще одна белоруска, живущая немного дальше — в 30 километрах от Минска, в деревне Дуброво. По ее словам, недалеко, через поле, взлетная полоса Национального аэропорта, но близость к нему на скорость решения вопроса не повлияла:

— К нам ведет гравийная дорога. Дождь эту дорогу просто убивает в хлам, а как все высыхает, образуется много ям, по которым уже мы убиваем свои машины. Я много раз писала обращения в «Минскоблдорстрой», но приходят отписки, что денег нет. Для всех жильцов дома это настоящая боль, — рассказала женщина. — А на прошлой неделе мы все боролись за расчистку от снега. Почти все соседи застревали и не могли доехать до дома. Лично меня вытягивали дважды — КамАЗ и «мусорка».

Читатель из деревни Сутоки тоже прислал недавнее фото дороги. Асфальт на одной из улиц «положили в прошлом тысячелетии», шутит он и добавляет, что по такой дороге в населенный пункт ездят два автобуса из Минска и Жодино.

«Сказали, что все с дорогой хорошо и по бумагам якобы ремонт был»

А так неделю назад выглядели дороги на улицах Майская и Мирная в деревне Поместье Солигорского района. По словам местного пенсионера, это доставляет проблем машинам жильцов окрестностей и портит нервы водителям.

— В коттеджном поселке около 400 домов. Некоторые улицы успели положить асфальт, оплатив пополам с государством, а остальным теперь говорят платить полностью. Обращаемся к властям — обещают поровнять и подсыпать, но пока только обещают, — рассказывает мужчина.

Житель Пуховичского района Виктор (имя изменено) прислал видео дороги к деревне Угодино, так она выглядела 21 марта. По его словам, других дорог поблизости нет — «кругом лес», поэтому объехать эту грязь автомобилисты не могут.

— Такая дорога у нас уже лет 20, два-три раза в год проходит грейдер… К властям обращались, но те сказали, что все с дорогой хорошо и по бумагам у них якобы ремонт был. Людей в этом районе живёт немного: около 100 человек. Но за деревней находятся дачные товарищества, и с начала сезона число жителей увеличивается до тысячи и больше. Из-за такой дороги даже автолавка к нам приезжает, только когда сухо, а магазина нет. Еще из неудобств у нас плохая связь и перебои со светом, — пожаловался Виктор.

Это снимки еще одного жителя Пуховичского района, но уже из агрогородка Зазерка. По словам мужчины, местные в июле 2021 года обращались в райисполком (фото ответа властей есть в редакции). Те объяснили, что накануне, в июне, провели профилирование дороги и она находится в удовлетворительном состоянии, а дальше «обслуживание дорожного покрытия будет проводиться по мере необходимости при благоприятной погоде». Теперь зазерчане ждут и «необходимости», и «благоприятной погоды».

— Так дорога выглядела 25 марта нынешнего года. У нас тут три дома с маленькими детьми. Как справляемся? Никак. Есть телефон тракториста… — ответил он.

Вот такой путь к домам после дождей преодолевают жители улицы Светлая в Острошицах Логойского района.

— Тут более 20 человек живет. Дорога проходная, но все идут в обход — с собой нужно пару обуви брать. Власти ничего делать не хотят, — поделился местный житель Николай.

А вот сам город Логойск, улица Братская. Читательница Виктория (имя изменено) рассказала, что здесь жители «почти вторую неделю» ждут, когда дорожные службы устранят проблему с проездом. По ее словам, они оставляли заявку на сервисе 115.by.

«В этом районе живет примерно 300 человек. Приходится объезжать по полям либо через другие улицы», — добавила она.

«Ремонтники и латали дорогу, но только в черте Минска — дальше не поехали»

Жители Алексеевки Минского района тоже оставляли заявку на 115.by по поводу дороги на улице Лесная — сначала 24 марта, потом еще раз через неделю.

— Заявку приняли, но так никто и не приезжал. Сосед звонил куда-то выше, обещали прислать комиссию на прошлой либо на этой неделе, но я никого не видела. У нас здесь круглогодично живет три семьи, еще пару семей приезжают почти каждые выходные. На соседней улице — тоже три семьи и несколько также бывают по выходным. Эти фото за 24 марта, сейчас уже немного подсохло, да и в эту грязь своими силами набросали камней. А так, добираемся до города с проблемами, каждый раз боясь увязнуть в грязи, — поделилась женщина.

Видео ниже — с улицы Минская в Колодищах. Местная жительница говорит, что каждой зимой повторяется одна и та же ситуация: образовываются глубокие ямы.

— Машины сбивают себе всё, что можно и нельзя сбить. И самое удивительно, что до знака, где заканчивается Минск, дорога прекрасная, а как только начинаются Колодищи — сразу плохая, — смеется собеседница. — Тут машинам приходится иногда ехать по пешеходной дорожке. После нашего обращения к властям приезжали ремонтники и латали дорогу, но только в черте Минска — дальше не поехали. Этот участок дороги находится возле двух остановок, там многоэтажки стоят, расположен частный сектор. Так дорога выглядела с 16 марта, но 7 апреля дыры залатали.

Еще одна жалоба пришла из пристоличной деревни Большой Тростенец, где живет около трех тысяч человек. По словам жительницы, асфальт проложили «лет 30 назад», а проведения ремонта добиться у местных чиновников не получается.

— Ответ один: нет денег, не включено в бюджет. Сельсовет ждет, что нас передадут Минску, и не торопится что-то делать. Только последние пару лет начали чаще чистить снег, а летом проходит грейзер. — поделилась она.

По словам собеседницы из Анусино, это тоже Минский район, там проблема с плохой грунтовой дорогой тянется уже семь лет, но в этом году особенно мучит местных жителей.

— Невозможно проехать. Все оставляют машины в 10 минутах от домов и идут пешком в резиновых сапогах. Мы попытались проехать по единственной объездной дороге и потерпели неудачу (машина тоже увязла в грязи, просто в другом месте. — Прим. ред.). Буквально несколько недель назад застряла машина, которая обслуживает канализацию, сломала кардан. Пару дней назад засела машина, которая вывозит мусор. При этом несколько недель перед этим его вообще не вывозили, — пишет женщина.

— Эти фото сделаны 26 марта, сейчас ситуация еще хуже. В местном сельсовете говорят, что они не уполномочены, отправляют оставлять заявки на 115 или звонить в «Минрайгорремавтодор», который обслуживают дорогу. А там — «ждите, пока высохнет». Еще посоветовали позвонить в УКС Минского района, но там неделю вообще не поднимают телефон. До этого мы много раз писали коллективные жалобы и звонили в Минский райисполком, Управление делами президента — решения до сих пор нет. Хотя по одной улице в деревне 500 метров асфальта есть, — смеется женщина.

«Даже грузовые машины и скорая проехать не смогли»

Это видео — единственное в нашей подборке, которое сделано далеко от столицы. Его сняла жительница райцентра Барань Витебской области 25 марта. Женщина показала, как приходится идти в грязи по улице 1-я Советская.

— Грязь, месиво — и все. Да тут не пройти! Затягивает — сапоги оставишь, — возмущенно говорит она. — Асфальт обещали положить еще в 2009 году, но до сих пор только присылают несколько раз за лето грейдер. Само собой, от этого дорога становится ниже — и весной, осенью ситуация ухудшается. Последние 3 года к крайним домам на улице не могли проехать легковые машины, а этой весной — уже и грузовые, и скорая. Больше двух недель это длилось. Сейчас подсохло, но остались огромные колеи. Осенью мы собрали подписи и подали коллективную жалобу на состояние дороги, просили укрепить покрытие, но в марте получили ответ, что там снова запланировано грейдирование!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».