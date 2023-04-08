«Какой транспортный цех это придумал?» 8.04.2023, 14:38

Власти сделали белорусскую латиницу символом протеста.

Нынешние власти изменили правила транслитерации топонимов, разрешив передавать латинскими буквами названия географических объектов не только на белорусском, но и на русском языке. «Беды бы не было, других проблем нет», – говорят некоторые. Однако специалисты возмущаются: Это очередной шаг в русификации страны.

«Белсат» разобрался, что такое белорусская латиница, зачем она нам и почему два алфавита – это норма.

Теперь при транслитерации названий географических объектов не будут использоваться отличительные буквы беларусской латиницы с «галочками»: ž, š, č, ń, ś, ŭ и другие. Больше никаких «полонизмов» и «чехизмов»: ч = ch, ш = sh, ў = w.

Постановление Государственного комитета по имуществу, вступившее в силу 4 апреля , предусматривает, так сказать, экспортный вариант транслитерации: если какая-то карта или другие материалы предназначены для международного использования, топонимы обязательно должны передаваться с белорусского языка. В других остальных случаях – можно и с русского.

Как стало известно «Белсату», в минском метрополитене уже готовятся менять навигационные указатели, где названия станций и улиц транслитерируют по новым правилам. Правда, пока неизвестно, какой язык выберут первоисточником: белорусский или русский.

Можно предположить, что перевешивать таблицы и указатели начнут по всей стране. И денег не пожалеют. Лишь бы «инфоказачка» Бондарева была довольна.

«Ничего выдумывать не надо: у нас все есть!»

Белорусская латиница – это не только наша культурная ценность, это еще и практично, так как большинство мирового информационного пространства функционирует на основе латинского алфавита, заметил в интервью «Белсату» языковед и журналист Винцук Вячорка.

«Именно на основе латиницы формируются разного рода международные базы данных, документальные базы, списки, библиографии, списки географических названий. Вот почему те языки, которые не имеют латинского алфавита в своем арсенале, вырабатывают специальные таблицы транслитерации. А белорусский язык имеет свой собственный латинский алфавит, и нам не нужно выдумывать какую-то искусственную таблицу транслитерации», – отметил Вячорка.

Он назвал нелепыми замечания, что иностранцы, приезжая к нам, не справляются с белорусской латиницей, мол, никакой пользы для туристов. Собеседник «Белсата» отвечает: пусть читают как угодно, смысл латиницы не в этом.

«Главный принцип сбережения языкового первообраза в латинописьменном пространстве – не произношение. Никто не может повторить произношение тысяч языков мира, они все отличаются звуками. А вот графический облик слова, особенно если это имеет документальную ценность, скажем, личное имя, фамилия, топоним, – вот написание должно сохраняться неизменно», – сказал филолог.

Он отметил, что многие языки имеют свой латинский алфавит, и у каждого языка свои правила произношения отдельных букв или их сочетания. И никто не жалуется на польскую, например, латиницу или латышскую – только на белорусскую.

Винцук Вячорка уверен, что белорусам не нужно выбирать один алфавит из двух, как это сделали, например, в Казахстане. Там прямо сейчас продолжается поэтапный переход казахского языка на латинскую графику, который должен завершиться к 2025 году. Эксперт говорит: и кириллические первые книги Скорины, и книги Богушевича и рукописи Купалы на латинице – все наше.

«Нам нужно иметь в школьной программе разделчик «Латиница» (он, кстати, еще есть в учебниках, не знаю, выживет ли в следующем учебном году) с тем, чтобы выпускники школ по крайней мере умели прочитать слово латиницей. Эта бискриптуальность – две графики – это нормально, не одни мы такие. Пусть будет такая возможность выбора для каждого человека», – подчеркнул Вячорка.

Он полагает, что в обозримом историческом времени кириллица будет основной, а латиница –вспомогательной графикой.

«Mogiljov» вместо «Mahilioŭ»

Языковую «революцию», как указано в постановлении комитета имущества, согласовали с Министерством культуры и Национальной академией наук. По данным Винцука Вячорки, профильный институт языкознания к этому отношения не имел:

«Тогда возникает вопрос, какой там транспортный цех или какая ключница этот продукт создала в рамках Академии наук, так как вообще за это должно быть стыдно. Не ночевала здесь ни наука, ни системность».

В результате «интеллектуальных» усилий властей будет «Mogiljov», а не «Mahilioŭ», «Gomel» замест «Homieĺ» и «Molodechno» вместо «Maladziečna».

«Те, кто это творил, на самом деле не думали ни о беларусской фонетике, ни об удобстве пользователей, ни о узнаваемости – они думали о том, что передаваться топонимы Беларуси будут с русского языка. Белорусский образец просто не будет лежать в основе новых транслитераций. Белорусский язык уступит место русскому – вот их план», – подытожил филолог.

«Белорусы испорченные советской транслитерацией»

Белорусская латиница действительно непонятна большому количеству белорусов, признает проблему другой наш собеседник, историк, краевед, ведущий программы «Усы Скорины» на «Белсате» Тимофей Акудович:

«Белорусы испорчены латинской транслитерацией, созданной, я так понимаю, еще в советское время на базе английского языка. Эта латиница очень неудобна, она неправильная, там уйма ошибок, но ею привыкли писать смски в свое время, когда еще нельзя было писать кириллицей, на пейджерах писали – ну и научились неправильной латинице».

Акудович упомянул, что в свое время правильную транслитерацию продвинул Институт языкознания НАН – и постепенно начало вводиться использование белорусской латиницы в географических названиях.

«Латиница для того нужна, чтобы обозначать названия своих населенных пунктов в международном формате. Ведь международный формат – латиница. Процесс шел, сейчас он принудительно свернут и со временем надо будет к нему возвращаться», – констатировал историк.

«Символ борьбы со злом»

Нынешние власти сами создали новый символ борьбы с нею, отменив латиницу, считает Тимофей Акудович:

«Лет 10 назад на белорусскую латиницу с крючками смотрели действительно подозрительно. Сейчас, мне кажется, в обществе к ней гораздо более позитивное отношение потому, что это один из символов борьбы против зла. Насколько власть сузила сейчас использование латиницы, настолько она способствует ее легализации в глазах белорусов».

Собеседник «Белсата» не считает большой бедой отмену букв с крючками. «Если по-белорусски пишется латиницей, то какая разница, какими буквами», – сказал он. Главное здесь: с какого языка будут транслитерировать.

«Посмотрим, как это будет применяться. Здесь главный вопрос языка. Поменять вид звука «ч» из двух букв на одну с крючком – быстрый вопрос и мелочь», – уверен Акудович.

Он оптимистично подытожил, что научить белорусов использовать латиницу – решаемая задача: «Надо просто привыкать, учиться, и проблема должна решиться».

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