Румынские F-16 перехватили российские истребители, залетевшие в зону НАТО 8 8.04.2023, 14:49

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Самолеты Альянсы поднялись в воздух с баз в Балтии.

Румынские истребители F-16 перехватили российские самолеты. Истребители России были замечены в международных водах в зоне ответственности НАТО.

Об этом сообщают Воздушные силы Румынии.

Румынские истребители, базирующиеся в странах Балтии в рамках миссии воздушного патрулирования НАТО, поднимались для перехвата двух российских Су-27.

Пилоты получили уведомления Центра воздушных операций НАТО в немецком Удеме о неидентифицированных самолетах над международными водами в зоне ответственности НАТО.

После перехвата истребители идентифицировались как российские Су-27. Румынские пилоты сопровождали их до выхода из зоны ответственности Североатлантического союза.

Отмечается, что румынские F-16 отправились на задание через шесть дней с начала их дежурства в рамках усиленной миссии воздушного патрулирования в Балтии.

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