Штирлиц здесь бессилен 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

8.04.2023, 15:06

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Дело Кремля безнадежно проиграно.

С поздних советских времен развивалось и крепло у части наших граждан убеждение в том, что разведки – едва ли не самый могущественный игрок в мировой политике. Штирлицы, разве что войны не выигрывают в одиночку. Юлиан Семенов замечательно раскрыл в своих романах эту тему. А фильм Татьяны Лиозновой «17 мгновений весны» навсегда дал ей образное воплощение.

Сплетаясь в закрытом обществе с обрывками якобы «секретных сведений», это представление формировало конспирологическое отношение к миру. Когда же в 90-е пришла свобода, а в конце 90-х у власти в России оказались «чекисты», ощущение, что миром движут спецоперации, стало широко распространенным.

Но обратите внимание: набитые российскими «разведчиками» посольства России оказались совершенно бесполезны в плане предотвращения санкций, поставок оружия и т.п., что последовали после 24 февраля. Так же и везде. Общая рамка событий формируется иными силами, а разведки в них – ничтожно малый элемент, не влияющий на общий ход событий.

Можно себе представить, какое влияние на сознание конспирологов оказали новости об утечке американских секретных материалов о готовящемся наступлении Украины.

Однако по существу это ничего не меняет. Более того, успех или неудача наступления Украины тоже ничего не меняет, если смотреть с точки зрения положения, в которое загнал Россию великий геополитик и его соратники. Стратегически дело проиграно еще в 2014 году, а, пожалуй, и раньше – еще в середине «нулевых», когда была поставлена зарубка «мюнхенской речью» Путина – низкопробным политическим манифестом.

Главное в том, что за четверть века Путин и его друзья создали такую модель экономики и политики, что она оказалась неконкурентоспособной, проигравшей США, ЕС, Китаю.

Никакие успехи разведок, новые Абели, Филби и Штирлицы ничего не способны здесь изменить.

Дело безнадежно проиграно – исторический приговор путинизму как общественной системе давно вынесен. Он, конечно, еще способен мучить нашу страну, пить кровь из Украины, отравлять продуктами своего гниения мир. На деле же в него не верят и сами его создатели и, в особенности, бенефициары. Он им самим больше не нужен. Путинизм неизбежно исчезнет. Это лишь вопрос времени и усилий тех, кто смотрит в будущее.

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