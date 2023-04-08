В Запорожской области пьяные оккупанты устроили между собой массовую драку

В Запорожской области пьяные оккупанты устроили между собой массовую драку7
- 8.04.2023, 15:12
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Видеофакт.
На временно подконтрольной РФ части Запорожской области российские военные устроили между собой массовую драку.
Соответствующее видео одного из очевидцев было опубликовано в соцсетях.
На обнародованных кадрах видно толпу людей в военной форме, часть из которых, вероятно, являются выходцами с Кавказа. Они о чем-то громко спорят и в какой-то момент начинают друг друга колотить.
Причины конфликта на данное время не известны, однако, судя по их неадекватному поведению, оккупанты, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения.
In occupied Kuibysheve Raion, Zaporizhzia region, Russians started infighting.— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 7, 2023
Grabbing popcorn 🍿 pic.twitter.com/9TcItgrK1f