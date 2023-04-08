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В Запорожской области пьяные оккупанты устроили между собой массовую драку

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  • 8.04.2023, 15:12
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В Запорожской области пьяные оккупанты устроили между собой массовую драку

Видеофакт.

На временно подконтрольной РФ части Запорожской области российские военные устроили между собой массовую драку.

Соответствующее видео одного из очевидцев было опубликовано в соцсетях.

На обнародованных кадрах видно толпу людей в военной форме, часть из которых, вероятно, являются выходцами с Кавказа. Они о чем-то громко спорят и в какой-то момент начинают друг друга колотить.

Причины конфликта на данное время не известны, однако, судя по их неадекватному поведению, оккупанты, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения.

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