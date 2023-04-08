В Запорожской области пьяные оккупанты устроили между собой массовую драку 7 8.04.2023, 15:12

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Видеофакт.

На временно подконтрольной РФ части Запорожской области российские военные устроили между собой массовую драку.

Соответствующее видео одного из очевидцев было опубликовано в соцсетях.

На обнародованных кадрах видно толпу людей в военной форме, часть из которых, вероятно, являются выходцами с Кавказа. Они о чем-то громко спорят и в какой-то момент начинают друг друга колотить.

Причины конфликта на данное время не известны, однако, судя по их неадекватному поведению, оккупанты, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения.

In occupied Kuibysheve Raion, Zaporizhzia region, Russians started infighting.



Grabbing popcorn 🍿 pic.twitter.com/9TcItgrK1f — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 7, 2023

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