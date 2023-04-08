Лукашенко варит кашу из топора 1 8.04.2023, 15:19

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Диктатору приходится резко понижать планку.

Аналитик Сергей Чалый рассказал об экономической части заявлений самозванца Лукашенко в недавнем послании «парламенту».

– Я, честно говоря, удивлен банальностью этого послания. С большим интересом вчитывался, где же там было что-то интересного, но в экономической части – почти ничего. Лукашенко становится смертельно скучно (и это уже давно видно) заниматься экономикой, – отметил аналитик в программе «Чалый: экономика».

Напомним, что в послании Лукакашенко заявил: «Можно концентрированно выразиться: дайте мне экономику, все остальное я сделаю без вас».

– Что было удивительно, Лукашенко дважды использовал этот тезис в послании: вы, пацаны, сделайте мне экономику, а все остальное сделаю я, – обратил внимание Чалый. – Но он же не только про экономику так говорит. Лукашенко действует словно солдат, сваривший кашу из топора. Он приходит и говорит: у меня есть топор, а дальше вы каждый на своем рабочем месте – Совмин отвечает за экономику, врачи – за здравоохранение, социальные службы – за пенсии.

В итоге чуть ли не единственное, что остается Лукашенко – международное направление: съездить на саммит, пообщаться с Путиным, выступить с громки заявлением.

Что еще бросилось в глаза аналитику в послании-2023?

– Послание – это ведь не только про то, как мы хорошо заживем. Нужно также отчитываться за все предыдущие годы. Особенно когда ты так давно сидишь, нельзя только завтраками кормить. Поэтому было интересно посмотреть, как Лукашенко формулировал, в чем же преимущества белорусской модели.

И здесь его риторика возвращалась в какое-то дремучее прошлое. Теперь чтобы демонстрировать успехи, приходится понижать планку. И эта планка – уже практически Советский союз, – отметил Чалый.

Он обратил внимание, что Лукашенко делал акцент не на уровне благосостояния белорусов, а на социальном равенстве.

– Помните, как раньше говорили, что такое социализм? Это равенство в нищите, – напомнил Чалый.

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