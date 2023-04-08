«Вы позорите русское оружие!»: гауляйтер Южной Осетии сорвался на бунтующих «мобиков» 9 8.04.2023, 15:23

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Его истерику сняли на видео.

Бывший кремлевский гауляйтер из Южной Осетии Анатолий Бибилов сорвался на крик, пытаясь отправить мобилизованных в «мясной штурм» в Украину.

Бывший «президент» Южной Осетии, кремлевский ставленник, генерал-лейтенант ВС РФ Анатолий Бибилов принимает активное участие в войне против Украины. В Сеть попало видео, как он в ярости орал на мобилизованных из Твери, не пожелавших участвовать в «мясных штурмах».

Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».

Бибилов, отчаянно матерясь, обвинял новобранцев в трусости, а также в том, что они якобы «позорят русское оружие».

«Позорите русское оружие! (...) Последняя моя должность - «президент» Южной Осетии, блин. Нахожусь здесь, рядом с вами, блин! Для чего, блин?! Закончил Рязанское воздушно-десантное училище, блин. Служил в 76-й дивизии, блин! Вы осознаете или нет? Вы понимаете или нет? Вы понимаете, какой шаг вы делаете, блин?! (...) Башкой думать надо, пацаны. И как вы будете смотреть на тех ребят, которые сейчас выполняют боевые задачи на фронте в 1300 километров, блин?!» - орал Бибилов, срывая голос.

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