Путина уберут, а Патрушев скажет: ребята, отползаем от Украины 1 8.04.2023, 15:32

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Диктатора может внезапно хватить «кондратий».

Бывший глава ЦРУ Джеймс Олсон считает, что в российских спецслужбах и армии РФ есть люди, которые понимают, что глава кремля Владимир Путин своими действиями просто уничтожает страну. В то же время он убежден, что для завершения войны против Украины Путин должен потерять власть - путем переворота или в результате физической ликвидации. И сдвинуть бункерного с трона могут «патриотически настроенные россияне». Насколько реален такой прогноз, кто может убрать путина, возможен ли заговор и что будет после этого - в эфире программы «Руно.Война» на Апостроф TV рассказал известный российский журналист и телеведущий, бежавший из России в Турцию Глеб Пьяных.

- Как вы оцениваете заявления западных политиков о насильственной смерти или ликвидации президента РФ? Никто об этом не говорит, и тут выходит экс-директор контрразведки ЦРУ Олсон и говорит: «Я думаю, путина убьют свои, он не доживет, потому что иначе война будет длиться долго». То есть они прямо выходят и говорят, что уверены: его ликвидируют. Как это расценивать?

- Я тоже уверен, что его ликвидируют свои. Отставные генералы и службы ЦРУ могут такое говорить. Вот сейчас сбежал из охраны путина Глеб Каракулов и он рассказывает, что у путина здоровье крепкое, все на карантине, у путина камера какая-то, гроб с музыкой. Это просто детский сад, смешно.

И один из его месседжей - что режим крепкий и очень важно, что все охранники – фанаты путина, для них он прямо кумир и так далее. А я не верю. Я-то знаю что в фсошники, даже в охранники путина набирают не дураков. Может быть, даже без высшего образования, скорее, спортсменов, которые хорошо стреляют и так далее, но не дураков. Думаете, до них не дошло, что уже целый год творится?! Я понимаю, что за каждым фсошником, который допущен к телу, следят еще пять фсошников, и все их телефоны на прослушке со страшной силой.

Но все равно же правду от них не утаишь. Любому фсошнику главное – не проболтаться, не проговориться, даже взглядом не выдать себя, что ты уже усомнился, что тебе уже эта война не нравится. Но тем не менее, один из них может достать пистолет на смене и в лобешник товарищу путину выстрелить. После этого, конечно, его убьют, но он станет героем всей планеты, понимаете? Такая штука очень-очень возможна.

Наверное, за этими ребятами прямо адская слежка. Но именно один, одиночка – не заговор, не все генералы, охранники, ФСБ и Патрушев устроят против путина заговор, а кто-то один. Если бы он еще и выжил, это было бы вообще обалденно.

Ну и вторая все-таки есть возможность, что путина «кондратий хватит».

- Нас устроит любой вариант, мы не привередливые.

- Меня тоже.

- А в заговор Патрушева не верите?

- Нет, не верю. Патрушев человек кэгэбэшной системы, а они там все трусы. Может там есть смелые спецназовцы, которые высаживались в 80-м году в Афганистане, в Иране они что там мутили, эти бесконечные революции. Дворец Амина, по-моему, в 80-м году в Афганистане брали спецназовцы. Но это ребята – рядовые, а все генералы фсбшные – это прямо разводчики-разводчики. Их же с первого курса учили врать, обманывать людей, разводить. Это довольно трусливая профессия, бесконечное вранье. Поэтому я не верю, что кто-то из них прямо такой боец, что сделает заговор.

- Путин тоже из этой тусовки. Выходит, и он трус?

- Не то слово. Разве это непонятно? Посмотрите, он сидит в своих бункерах с этими столами. Зеленский не вылезает с фронта, а этот целый год уже… Двойников каких-то посылает в Мариуполь по ночам. Просто стыдоба. О чем вы говорите.

- Когда Си прилетал, он показательно с ним не за 10 метров, а близко сидел.

- Вот это смелость! С Си Цзиньпином «поручкался», офигеть можно. Сейчас Путин принимал каких-то послов, в том числе американского. И по общему мнению, это был двойник, потому что он стоял очень далеко, на вопросы не отвечал, старался побыстрее увильнуть и сказал, что у нас тут «санитарные нормы», хотя они были отменены еще прошлым летом. По ощущениям, Путин туда посылает двойников, но тут ничего такого нет, это просто лень. Это не то, что он боится, что кто-то ему из послов в башку кинет кирпичом - нет конечно. Послы все проходят через охрану, они без оружия, ни один посол путину не угрожает. Но это лень, не хочется ему этой работой заниматься, вы понимаете? Лень и трусость привели путина к тому, что мы имеем сегодня.

- В контексте двойников говорят, что даже если путина прибьют, мы не скоро об этом узнаем. Может быть, он уже мертв, например?

- Нет, абсолютно. Смотрите, война, которую ведет Россия, нужна и выгодна только одному путину. Никто больше никто этой войны не хочет. Если вдруг путина «кондрашка хватит», все перекрестятся про себя, тут же соберут какое-то там политбюро кэгэбэшное и скажут: «Все, стоп боевые действия, мы выходим на переговоры со всем миром и говорим: извините, Путин был не прав, а мы сейчас вот одумались, понимаем, что России надо выживать, выводим войска, все прекращается». И они это сделают с большим удовольствием и облегчением. Конечно, за это с россии санкции не снимут и все остальное, но вот на одном путине вся война держится. Кровь льется из-за одного человека. Не будь его, завтра все прекратится. Завтра этих тупорылых генералов оттуда начнут отзывать, а оставшимся – приказ «отползай немедленно», чтобы больше ни одного выстрела. И украинцам по всем каналам – дипломатическим там кэгэбэшным, фсбшным – сообщите: «Все, ребята, мы отползаем, не стреляйте больше». Вот так будет.

- Но система сама не выдержит, она вынуждена будет тогда пожирать внутри себя людей. Про смертную казнь говорят, какая-то там была попытка ее возобновить, будут досмотры…

- Не те времена. Вы путаете с историями про сталинский режим, тогда все действительно держалось на страхе, бесконечных убийствах. Машина параноика Сталина так работала. У путина все на бабках: все его генералы – долларовые мультимиллионеры. Все там спокойно, никому не надо воевать, «боевые комары НАТО» никого не кусают. Все хотят в Куршавеле на лыжах кататься, поэтому никто никого не будет пожирать. Они просто сохранят свою власть. Может быть, кого-то одного от кормушки отодвинут.

Когда мне рассказывают о том, что не будь путина, главной скрепы, и сразу все эти фсбшники между собой передерутся и начнут даже друг друга убивать, я не очень в это верю. Не такие людоедские и кровожадные времена точно. Им всем нужны деньги, нет среди них идейных – никого. После смерти Сталина все его начальники оставшиеся…

- Простите, после смерти Сталина Берию укокошили через несколько месяцев.

- Очень быстро, да. Смотрите, Берия был реформатором, был эффективным. Никого такого эффективного я среди путинских не вижу. Берия был угрозой для остальных, они были ликвидировали. Но самое главное, что я вам не договорил: после смерти Сталина все его политбюро – это были нищие. У них у каждого была одна квартира, и то принадлежала государству. Ни денег, ни счетов, ничего. Не за что им было держаться, некуда отступать – впереди только власть. Сейчас совершенно по-другому. На каждого генерала немерено компромата, у него куча денег и все на свете. Сейчас им по большому счету – отползти со своими миллионами-миллиардами, у кого сколько. Это совсем другая история. Деньги делают человека не таким кровожадным. Именно поэтому причина войны – один Путин. Он один ее хотел, он один ее затеял.

- Я понимаю, но сейчас деньги – это не самый главный ресурс и не гарантия, что ты с ними отползешь. Если говорить о том, что можно купить себе свободу, да. Вся логика смены таких диктаторских режимов говорит о том, что потом приходит кто-то с силовым ресурсом. У кого там маленькая или не очень маленькая частная армия, потому что он может кувалдой прийти – это уже просто классический пример – и успокоить всех остальных.

- Ну куда он с кувалдой придет - в Кремль, в Ново-Огарево? Вот спецназ ГРУ, спецназ ФСБ, до зубов вооруженная Росгвардия – 300 тысяч человек. Куда он со своей кувалдой придет? Назовите адрес, по которому он может прийти и этой кувалдой помахать и получить власть? Такого места нет. Выстроена огромная система с чудовищным количеством всякой сволочи, не побоюсь этого слова. Генерал на генерале и генералом погоняет. Есть Совет безопасности, ему все подчиняется: в нем сидит Патрушев, ФСБ, все основные действующие игроки. Все силовые структуры у них в руках, все это охраняется так, что туда ни с какой кувалдой не пролезешь. Нет шансов у Пригожина никаких.

- Какие шансы у всех остальных, кто уже успел собрать и вооружить свои маленькие частные компании? Они там у любого мало-мальски обеспеченного человека.

- Это все на всякий случай. Вы сейчас и на Кадырова намекаете, и у Минобороны частная армия есть. Понимаете, система пока не рухнула, и наиболее вероятный сценарий – вот такой инерционный, такой ровный, когда Путин «ек», и вместо него фсбшники собирают политбюро и говорят: «Путин был не прав, извините, войска выводим, но мы власть, нам надо удержать государство…». И дальше начинается болтовня, и те же самые пропагандисты начинают петь дифирамбы этому политбюро. Они все в едином порыве вокруг него объединятся. Ни один судья не примет решение в пользу народа или кого бы то ни было, потому что они все при должностях прекрасно себя чувствуют, они все заинтересованы.

Я рассказываю неоптимистичный сценарий, мне бы самому хотелось, чтобы режим рухнул. Но я рассказываю сценарий, который очень вероятен, очень.

- Если Путин «ек», «кондрашка» завтра, кто будет компромиссной фигурой?

- Я же вам говорю: они собирают бюро и назначают кого-то, кто не будет обладать всей полнотой власти. Был же у нас Медведев президентом и что? Да, никто. Будет политбюро, то есть это будет коллективное руководство. Чтобы кто-то из них один устроил заговор против всех остальных, рискуя получить пулю в лоб и все остальное? Я не очень в это верю. Мне кажется, что они будут садиться и договариваться, что «главное для нас стабильность».

«Неважно, кто сколько денег контролирует и что куда унесет, мы все заинтересованы в стабильности», – скажет Патрушев, открывая заседание.

- Медведев, которого вы упомянули, сейчас такие махровые тексты пишет в духе позднего Соловьева: ударим, уничтожим, разбомбим всех и все, куда дотянемся. Никуда дотянуться не может правда, если мы говорим про Великобританию. Что он бомбил там? Он много чего пытался уничтожить.

- Медведев – жалкий человек, конечно. У него была власть и он не рискнул ее применить. Все, второго шанса ему Бог не даст. То, что он несет…Некоторые умные аналитики придумывают ему такое объяснение, что он специально играет роль клоуна, чтобы когда собралось политбюро после путина, они выбрали его на первую роль в качестве самого безопасного для них всех. Мне кажется, что он у них у всех вызывает смех и презрение – не выберут.

После Сталина был Никита Хрущев. Он был руководителем заговора, Маршала Жукова привлекали и так далее. То есть он был действующим, он был не как фигура-Петрушка, у которого ноль власти. Он реально за свою власть воевал и башкой тоже рисковал. А Медведеву ничего не светит, и тот, кто ему придумывает такое лестное объяснение… Может, он утешает Медведева таким образом. Но дойдут ли до Медведева эти утешения - без понятия.

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