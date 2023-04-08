The Times: Украина предприняла попытку штурма ЗАЭС 8.04.2023, 16:04

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Киев официально никогда не сообщал об этом

В октябре прошлого года украинские военные попытались вернуть контроль над Запорожской АЭС, но потерпели неудачу, пишет британская газета The Times.

Киев официально никогда не сообщал об этом, и издание раскрывает подробности секретной операции со ссылкой на анонимные источники в украинском спецназе, военной разведке и ВМС.

Как пишет Times, в ночь на 19 октября около 600 украинских военных на 30 катерах с оружием на борту, в том числе крупнокалиберными пулеметами, автоматическими гранатометами MK-19 и противотанковыми средствами, попытались высадиться на левый берег Днепра, где располагается оккупированная ЗАЭС. Ширина реки в этом месте составляет около 4,8 км.

«Идея заключалась в том, чтобы начать бой только с пехотой, поскольку мы были уверены, что Россия не сможет применять ответную артиллерию, опасаясь катастрофы на атомной станции», — цитирует Times одного из военных.

К операции были привлечены закаленные в боях солдаты элитных подразделений Украины, в частности, военной разведки Украины (ГУР), батальона Шаман, полка Кракен и Украинского иностранного легиона.

Однако, как пишет издание, украинцы не ожидали, что им будут оказывать столь серьезное сопротивление.

«Российские военные построили очень плотную оборону, все заминировали. Когда мы начали приближаться, они даже подтянули танки и артиллерию и начали обстреливать нас прямо на воде», — вспоминает украинский военный, с которым пообщались журналисты.

Пока катера спецназа переплывали по Днепру, украинские военные начали обстреливать позиции россиян, в том числе из РСЗО HIMARS.

В итоге небольшой группе украинских спецназовцев удалось добраться до берега. Они вступили в трехчасовую перестрелку с россиянами на окраине Энергодара.

Однако основные силы так и не смогли высадиться. Украинцы пытались противостоять российским танкам на берегу, но вести огонь из противотанковых средств, передвигаясь на скорости по воде, было сложно. Поэтому командир решил отступить, чтобы не рисковать большими потерями.

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