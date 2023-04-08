Ученые: Мамонты не всегда были такими, как думали люди 8.04.2023, 16:08

Их геном постоянно менялся.

Исследователи из Швеции сравнили геномы 23 сибирских шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius) с геномами 28 современных азиатских слонов (Elephas maximus) и африканских слонов (Loxodonta). Они обнаружили, что в течение более чем 700 000 лет существования огромных вымерших животных, их геном менялся, пишет «Хайтек».

«Мы хотели знать, что делает мамонта шерстистым мамонтом. Оказалось, что у шерстистых особей есть некоторые очень характерные морфологические особенности, такие как их густой мех и маленькие уши. Также у них особенный жировой обмен и восприятие холода», — объясняет Дэвид Диес дель Молино, палеонтолог из Центра палеогенетики в Стокгольме и ведущий автор исследования.

В ходе генетического анализа ученые обнаружили, что определяющие черты вида, такие как пушистый мех, жировые отложения и способность выдерживать холод, присутствовали, когда шерстистый мамонт отделился от степного (Mammuthus trogontherii), одного из его предков. Также исследователи выяснили, что шерстистые мамонты эволюционировали, чтобы их ушная сера была суше, а тело пахло гораздо меньше.

«Мы обнаружили некоторые высокоразвитые гены, связанные с метаболизмом и накоплением жира, которые также встречаются у других арктических видов, например, у северных оленей и белых медведей. Похоже, что существует конвергентная эволюция этих генов у адаптированных к холоду млекопитающих», — заключают ученые.

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