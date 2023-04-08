Белорус застрял в грязи, идя из деревни пешком 8.04.2023, 17:34

Спасти смогло только МЧС.

Необычное происшествие случилось на днях в Кормянском районе. Там молодой мужчина вместе с собакой настолько крепко застрял в грязи, что выбраться смог только с помощью спасателей, да и те, прорываясь к нему, тоже едва не застряли. О случившемся рассказали в областном управлении МЧС.

Житель Кормы 1995 года рождения решил из отдаленного агрогородка пойти домой в райцентр пешком. Расстояние в несколько десятков километров и ночное время его не остановили. Более того, шел он вместе с собакой. А так как ему нужно было успеть к утру на работу, он решил срезать путь через поля.

Довольно долго мужчина шел без проблем, но вблизи деревни Лубянка попал на коварное поле, которое оказалось топким. Он сначала завяз по щиколотку, но пока пытался выбраться, погрузился в грязь настолько сильно, что освободиться уже не мог. Тогда кормянец вызвал спасателей.

Сотрудники МЧС приехали в Лубянку, но найти мужчину не могли. Они включили проблесковые маячки на своей машине и попросили пострадавшего зажечь фонарик на телефоне, чтобы его было видно. Оказалось, что подобраться к нему на транспорте невозможно.

Спасателям пришлось идти пешком несколько километров. По словам одного из них, шли в полной темноте, ноги в сапогах утопали в грязи, каждый следующий шаг давался все трудней. Но все же сотрудники МЧС смогли добраться до утопающего. Они лопатами откопали грязь вокруг его ног и освободили мужчину вместе с собакой.

Помощь медиков кормянцу не потребовалась. На машине МЧС его довезли до райцентра — вероятно, он даже успел на работу.

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