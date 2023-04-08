Полковник ВСУ: В начале мая мы услышим хорошие известия 8.04.2023, 17:40

Началось уничтожение вражеских тылов.

Военный летчик-инструктор, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе, военный эксперт Роман Свитан считает, что в начале мая мы услышим хорошие известия о контрнаступлении ВСУ.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«Скорее всего, у нас появятся дальнобойные ракеты. В последнее время несколько информационных агентств и политики, включая Байдена, говорят о том, что нам передадут ракеты, которые даже лучше ATACMS, и могут их заменить. Предположим, если это будет ракета Storm Shadow, десять таких ракет могут уничтожить Крымский мост со 100% гарантией. Неделю назад Зеленский сказал, что на этой неделе мы увидим определенное начало и некоторые моменты, связанные с будущим наступлением, и, скорее всего, это уже начинается», – подчеркнул Свитан.

По словам военного эксперта, в начале мая мы услышим хорошие известия о контрнаступлении ВСУ.

«Первые ракеты определяют маршруты будущих действий, работу ПВО противника, перемещение ЗРК. Мы находимся в начале Крымской операции. За месяц до начала наступательной операции начинается уничтожение глубоких тылов противника и начинаются контрнаступательные действия. Севастополь, Феодосия – это глубокие тылы противника. В начале мая мы услышим хорошие известия о контрнаступлении ВСУ», - отметил Свитан.

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