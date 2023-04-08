Историк: Негодяю из Минска в Украине симпатизировали не только «совки» 3 8.04.2023, 17:53

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Лукашенко долгое время пользовался среди украинцев популярностью.

Украинский историк и публицист Михаил Дубинянский считает, что Киев должен признать злом китайский режим. В статье для «Украинской правды» он приводит пример диктатора Лукашенко:

– Россия – абсолютное зло. После 24 февраля 2022 года это стало аксиомой для миллионов украинцев. Но большая война позволила разглядеть несомненное зло и за пределами Российской Федерации. Зло, которое мы десятилетиями предпочитали не замечать или преуменьшать.

Чтобы Украина окончательно признала злом режим Лукашенко, ему пришлось стать соучастником агрессии против нашей страны. А в прошлом, на протяжении многих лет, белорусский диктатор оставался самым популярным среди украинцев иностранным лидером. Причем негодяю из Минска симпатизировали не только «совки», но и часть украинских патриотов: считалось, что сильный президент Лукашенко эффективно руководит Беларусью и спасает ее от поглощения Россией.

Чтобы Украина признала бесспорным злом фундаменталистский режим в Тегеране, нам потребовалось познакомиться с иранскими «Шахедами». Ранее жестокая диктатура аятолл не вызывала у нас особого отвращения. Никого не смущало многолетнее украинское сотрудничество с Ираном и помощь в преодолении западных санкций. Как ни прискорбно, но в иранское оружие, атакующее наши города, вложена какая-то частица украинского технологического потенциала.

Однако Беларусь с Ираном – это пройденный этап. Теперь перед нами новая интрига: признают ли украинцы злом крупнейшую диктатуру планеты – коммунистический Китай?

До 2022 года ни о чем подобном не было и речи. Украина взирала на Поднебесную с неизменным уважением и почтением. Украина преклонялась перед экономической и технологической мощью Китая. Украина легко закрывала глаза на подавление свободы и попирание прав человека в КНР. Для миллионов наших сограждан современный Китай выступал эталоном вожделенной «сильной руки».

Украинский обыватель был наслышан о потрясающих успехах китайской экономики, но редко задумывался об их цене. По сути, за коммунистическими декорациями скрывался тот самый безжалостный капитализм, который давно ушел в прошлое на Западе. С дешевой рабочей силой, нещадной эксплуатацией трудящихся и отсутствием каких-либо социальных гарантий.

«В Китае за коррупцию расстреливают!» – украинские комментаторы писали об этом, захлебываясь от восторга. И никто из них не задавался простым вопросом: а почему казни коррупционеров в КНР продолжаются десятилетиями? Почему коррумпированные чиновники в Поднебесной не исчезли как класс? Получается, что китайские расстрелы не предотвращают коррупцию и не способствуют ее искоренению?..

Когда появились первые новости о COVID-19, наши соотечественники восхищались эффективностью китайского руководства и китайскими методами борьбы с эпидемией. Хотя впоследствии выяснилось, что власти КНР намеренно искажали и скрывали информацию о новом заболевании. Фактически именно китайский режим несет ответственность за быстрое распространение коронавируса по всей планете.

Разоблачая тоталитарные преступления прошлого и приравнивая Сталина к Гитлеру, Украина не ставила в тот же ряд Мао Цзэдуна, до сих пор чтимого в Китае. Нас не шокировали памятники величайшему палачу всех времен, уничтожившему больше людей, чем Гитлер и Сталин вместе взятые.

Мы постоянно напоминали миру об украинском Голодоморе, но китайский Голодомор 1959-1961 годов остался для нашего общества практически неизвестной страницей истории.

Средний украинец ничего не знает о гибели десятков миллионов китайцев в результате искусственного голода; о массовом каннибализме в КНР и о миллиардах долларов, потраченных на создание китайского ядерного оружия в те же самые годы.

После 2014 года отечественные блогеры и публицисты регулярно сравнивали Украину с Израилем, но почти никогда – с Тайванем. Казалось бы, демократическая страна, отбивающаяся от притязаний большого авторитарного соседа, похожа на нас.

Однако вплоть до 2022-го этого сходства в упор не замечали. В массовом украинском сознании Тайвань выглядел неким сепаратистским образованием: хотя в состав КНР он не входил ни дня.

Лишь немногие из нас знали, что до 1971 года именно Китайской Республике на Тайване принадлежало законное место в Совете Безопасности ООН. И что передачу этого места коммунистическому режиму пролоббировали западные сторонники realpolitik – вроде тех, кто сегодня озабочен сохранением путинского лица.

С середины 2010-х в цивилизованном мире много говорили о геноциде уйгуров в КНР. О сотнях тысячах людей, без суда заключенных в «лагеря перевоспитания». О принудительных абортах и насильственной стерилизации. О детях, массово разлучаемых с родителями и отправляемых в школы-интернаты.

Но в украинском обществе все это имело минимальный резонанс: и не только потому, что мы были заняты собственной гибридной войной.

В нашем представлении китайские преступления были слишком далекими и непонятными, а сам Китай – чересчур большим и сильным. Мириться с его грехами было намного легче, чем выступать против. И летом 2021-го Украина отозвала свою подпись под заявлением ООН в защиту уйгуров.

В последние годы китайская экспансия тревожила коллективный Запад, но совершенно не беспокоила наших соотечественников. Украинцы не считали КНР угрозой для себя, зато отпускали дежурные шутки о скором поглощении российской Сибири и Дальнего Востока.

На подсознательном уровне коммунистический Китай виделся своеобразным союзником Украины в противостоянии с Россией – укротителем Москвы и будущим могильщиком РФ. Хотя в данном случае мы явно выдавали желаемое за действительное.

Чтобы Украина взглянула на Поднебесную по-новому, потребовалась кровопролитная полномасштабная война.

После 24.02.2022 стало невозможно делать вид, будто антидемократические и антизападные ценности китайского руководства абсолютно не затрагивают украинцев. КНР все явственнее выступала в новой роли – в качестве покровительницы нашего врага.

Очевидно, что в Китае знали о планах российского вторжения в Украину и одобряли их. Очевидно, что в Китае ждали блицкрига на украинской земле и рассчитывали использовать его как прецедент для вооруженной аннексии Тайваня.

Очевидно, что Китай по-прежнему не заинтересован в военном разгроме РФ и готов оказывать ей определенную поддержку.

Вопрос в том, как далеко зайдет ситуативное сотрудничество Пекина и Москвы. Пересечет ли коммунистический Китай ту черту, за которой Украине все-таки придется признать его абсолютным злом. Или же в глазах украинцев КНР сохранит статус полузла, с которым можно и нужно мириться – потому что оно слишком большое, далекое и незнакомое. Словом, примерно такое же, как Россия в представлении многих обитателей третьего мира.

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