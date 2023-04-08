Посол Польши в Беларуси: Желаю, чтобы Воскресение Христово приблизило день, когда наступит свобода 8.04.2023, 17:57

Праздник Пасхи — время внутреннего усиления.

Посол Польши в Беларуси Артур Михальский поздравил белорусов с наступающим праздником Пасхи.

«От всего сердца желаю вам, чтобы Светлое Воскресение Христово стало временем внутреннего усиления, чтобы радость этого праздника дала вам силы преодолеть испытания, открыла глаза всем ослепшим, приблизила день, когда наступит свобода», — обратился к белорусам польский посол.

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