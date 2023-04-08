Легковушка влетела в дом в Новогрудском районе 2 8.04.2023, 18:42

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Есть погибшие.

В деревне Старые Негневичи Новогрудского района в ДТП погибли двое мужчин 45 и 37 лет, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Трагедия произошла около 15:10. 41-летняя водитель Ford после обгона не справилась с управлением, съехала в правый кювет, где влетела в столб, а затем в жилой дом. Два пассажира — 45- и 37-летние мужчины — погибли. Водитель, 46-летняя и 12-летняя пассажирки доставлены в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.

По информации Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

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