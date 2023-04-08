Лукашисты запретили пасхальные службы возле Красного костела 8.04.2023, 19:08

Их приравняли к массовым мероприятиям.

Община «Римско-католический приход костела Святого Симона и Елены» обратилась в Мингорисполком с просьбой разрешить провести пасхальные службы возле храма, который закрыт уже больше шести месяцев. Однако ответ — нет, пишет сайт парафии.

— К большому сожалению, наша святыня до сих пор закрыта. Красный костел, который в пасхальные дни с молитвой наполняли тысячи верующих, сейчас пуст. Наш Спаситель, принявший страшные страдания за всех людей, ими же — людьми — изгнан из святыни, — говорится в обращении общины. — Мы обращались к властям с просьбой разрешить богослужения на пасхальные торжества, однако получили ответ — нельзя. Вот такое «пасхальное поздравление». Продолжаем дальше с верою молиться о возвращении святыни верующим и возобновлении приходской жизни. А Христу, который есть правдой и справедливостью, поручаем всех, кто принимает решения.

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