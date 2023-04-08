Как Россия снабжает ВСУ своей техникой 8.04.2023, 19:16

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Аналитики из ORYX рассказали об огромных потерях оккупантов.

С начала полномасштабной войны РФ потеряла в боях не менее 10 тысяч единиц военный техники. У Украины потери в технике меньше в три раза, говорится в отчете ORYX.

Согласно опубликованным данным на апрель 2023 года, российская армия потеряла более 10 тысяч единиц военной техники, из них 6472 уничтожены, 304 повреждены, 394 брошены.

В том числе 1928 танков, 2281 БМП и 12 кораблей. Это те данные, которые удалось подтвердить путем OSINT-исследования - изучения фото и видео в сети.

Кроме того, ВСУ затрофеили 2834 единицы российской военной техники.

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