Внук Мухаммеда Али нокаутировал соперника ударом в челюсть 8.04.2023, 19:32

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Соперник не продержался даже одного раунда.

В Лас-Вегасе прошел вечер смешанных единоборств. В рамках турнира свой бой провел и внук Мухаммеда Али.

Бьяджо Али Уолш вышел в октагон против Исайи Фигероа. Соперник Али не продержался даже одного раунда. Сначала Бьяджо мощной серией ударов заставил Фигероа уйти в глухую оборону, а после мощного удара в челюсть рефери пришлось останавливать бой, пишет nv.ua.

THE REF STEPS IN! Biaggio Ali Walsh gets the job done in the 1st round improving his amateur record to 3-1!#PFLRegularSeason LIVE NOW

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Это был четвертый в карьере бой для 24-летнего Бьяджо Али Уолша. После стартового поражения, три следующих поединка Али выиграл нокаутом в первом раунде.

Интересно, что ранее Бьяджо занимался американским футболом, работал моделью в глянцевых журналах. А в 2022 году решил перейти в ММА.

Кстати, в феврале этого года Бьяджо получил письменную благодарность от полиции Лас-Вегаса после инцидента в одном из ночных клубов города, где он работает охранником. Али заступился за девушку, которую хотел увезти из ночного клуба неизвестный ей мужчина.

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