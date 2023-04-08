В Сети появился рецепт, который явно не понравится белорусам 2 8.04.2023, 20:22

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Странная альтернатива традиционному ингредиенту вызвала споры.

Мужчина вызвал переполох в Сети, рассказав о необычном заменителе молока, который он использовал при готовке картофельного пюре.

Любитель пюре надеялся использовать молоко, но в холодильнике его не оказалось. Тогда он решил использовать странную альтернативу, пишет Mirror.

Гурман решил использовать вместо обычного молока шоколадное. Затем он продемонстрировал результаты своей попытки на Reddit.

«У меня закончилось молоко для картофельного пюре, поэтому я использовал шоколадное молоко», - подписал фото мужчина.

В Сети начались споры. Многим не понравился этот рецепт.

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