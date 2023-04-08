Как политика Путина отбросила Россию на 300 лет назад 3 Юлия Латынина

8.04.2023, 20:48

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Единственная его поддержка — это Большая Лубянка.

4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО. Новость эта вызвала большое злорадство в соцсетях — вот, мол, отодвинул Путин НАТО, — и совершенно напрасно.

От протяженности российской границы с НАТО для России не меняется ничего. Да и когда Москвы боялись всерьез — во времена СССР — тогда как раз ни в какое НАТО Финляндия не вступала. Это вступление — скорее, наглядная иллюстрация путинского бессилия и невиданного международного позора, до которого он довел страну.

Зато на наших глазах происходят действительно роковые для России геополитические изменения.

Первое из них — это союз Украины и Польши, виртуальное воссоздание Речи Посполитой. В свое время именно союз Украины с московскими царями, не меньше, чем петровские реформы, — предопределил рождение Российской Империи, и определил, кто будет господствовать в этой части Европы. Точно так же, как объединение Шотландии с Англией (а не Францией) было необходимым условием рождения Британской империи. Британской империи не было бы без Шотландии и Российской империи не было бы без Украины.

В этой войне Польша проявила чудеса самоотверженности. Поляки предоставили Украине все оружие, которое у них было. Они фактически служили амбассадорами Украины в НАТО. Они приняли миллионы украинских беженцев, и не просто приняли — а де-факто даровали им равные права со своими гражданами.

Все это было сделано без всяких условий типа «а извинитесь-ка за Волынскую резню» и пр. Польша не требовала ничего, только давала, — только так и можно исправлять отношения.

Результатом этой щедрости Польши, очень вероятно, окажется виртуальная условная «Речь Посполитая», единое общее пространство на западной границе России, простирающееся от Балтики до Черного моря, и наглухо отрезающее Россию от Европы. Если к нему еще присоединится Беларусь и Балтика, то изоляция будет полной. Россия переместится в Азию, откуда ее вытащил Петр I. Союз Украины и Польши станет неким «Евросоюзом в Евросоюзе», и его политика, действительно будет строиться на полном неприятии России и жажде исторического реванша. Недавняя совместная речь Владимира Зеленского и Анджея Дуды в Королевском замке являются прекрасной иллюстрацией к этому будущему.

Еще одна важная перемена, — это, конечно, интервью китайского посла в ЕС Фу Цуна, которое тот дал NYT.

Фу Цун заявил, что Китай не поддерживает российское вторжение и не признает Крым и Донбасс, а заявления Китая о «безграничной дружбе» — просто риторика. Это интервью последовало сразу за обещанием Путина разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие.

В интервью потрясает все: во-первых, резкость выражений (Китай обычно предпочитает витиеватую вежливость), а, во-вторых, ранг человека, которому поручили высечь варварского северного князя. Путин не удостоился отповеди ни от Си Цзиньпина, ни от главы его МИДа. Экзекуцию поручили мелкому чиновнику, что, собственно, и отражает положение Путина в подлинной китайской табели о рангах. Напомню, что объем китайской торговли с северными нефтяными варварами составляет около 100 млрд долларов в год (лес, нефть, пенька, беличьи шкурки и прочее, все почти как в XVI веке). А ВВП одной провинции Гуандун для сравнения — 2 трлн долларов.

Двадцать лет назад, когда Путин пришел к власти, Россия была членом «восьмерки» и быстроразвивающейся свободной страной с прекрасными перспективами, а Китай был страной третьего мира. За эти 20 лет Китай стал второй сверхдержавой мира, а Путин убил Россию об стену.

Вопреки мечтаниям кремлевских схемотехников, Китаю от России ничего не надо. Весь лен и пеньку, которую Путин может ему продать, Китай может купить и в Африке.

Единственная причина, по которой Си Цзиньпин поехал в Россию, заключалась в том, чтобы продать Путина США в обмен на улучшение отношений между двумя сверхдержавами.

Но Путин сам настолько постоянно понижает ценность договора с собой, что оказалось, что даже торговать им не имеет смысла. Товар киснет на глазах.

И, наконец, третье событие, которое случилось на днях, — интервью, которое Джеймс Олсон, экс-глава контрразведки ЦРУ, дал британскому таблоиду The Sun. В нем Олсон заявил, что Путин обречен (a dead man walking), и условием окончания войны является смерть или свержение Путина.

Высокопоставленные разведчики, хотя бы и бывшие, таких слов так просто не произносят. Нельзя сказать, чтобы это первый сигнал такого рода, — ордер, который выписали в Гааге, был куда более сильным сигналом. Но это все-таки беспрецедентно — чтобы о живом главе государства на трепетном Западе, борющимся с глобальным потеплением и гендерным неравенством, вдруг заговорили в таких табакерочных выражениях.

Ну и, наконец, последнее. На этой неделе гособвинитель потребовал посадить Владимира Кара-Мурзу. на 25 лет. Это требование — закономерное отражение террора, который на наших глазах разворачивается в России. Не сумев победить Украину, Путин пытается победить там, где может, и кого может. Это требование — результат окончательного перехода власти в России к силовикам. Силовики не умеют руководить государством и не умеют управлять бизнесом. Они умеют только находить врагов государя. Что умеют — то и делают.

Впрочем, удивительно другое. Все-таки одной из главных причин вторжения Путина в Украину было повышение собственного рейтинга и сплочение нации вокруг вождя. Инструмент был выбран беспроигрышный. Еще не было в истории примера, чтобы вождь натравил народ на соседей, и это не привело к сплочению вокруг него.

Так вот: усиление путинского террора — свидетельство, что и здесь, в случае совершенно беспроигрышном, Путин провалился. Не сажают за посты и лайки, если вся нация — за вождя.

В любой диктаторской, патриархальной стране война действует, как валерьянка на кошку: все пророки и стихотворцы немедленно бросаются ее воспевать. В России Путин провалился невероятно. Все ведущие писатели России, — от Улицкой до Акунина, от Быкова до Глуховского — против войны. Пугачева против войны! Галкин против войны! Чулпан Хаматова против войны. Футболист Кержаков против войны!

И это ваша валерьянка?

Дошло до того, что госпропаганде пришлось создать специальную касту «военкоров». Ну, тех, которые ликуют: «всех убьем, всех ограбим». И это в мире, в котором 90% литературы посвящено войне.

Первым военкором был Гомер. И вот в этой ситуации не нашлось ведущих писателей, которые взяли бы на себя распространение месседжа Путина, и пришлось обращаться за идейной поддержкой к уголовнику из Макеевки, сидевшему за ограбление.

И это называется поддержка народа?

Таким образом, мы можем констатировать: за время своего правления Путин отбросил Россию на двадцать лет. Он отбросил ее лет на триста. Путин разрушил то, что сделали Богдан Хмельницкий, Петр I и Екатерина Великая.

И деловая, и творческая элита, и даже эстрада — все против него, как это показывает разговор Иосифа Пригожина и Ахмедова. Единственная его поддержка — это Большая Лубянка. Посмотрим, сколько еще ему удастся просидеть.

Юлия Латынина, «Новая газета»

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