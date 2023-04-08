Подготовка к Пасхе: пять лучших рецептов праздничных куличей 8.04.2023, 20:56

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Выпечка, которая украсит пасхальный стол.

Из года в год светлый и щедрый праздник Воскресения Христова отличается пасхальным столом, который украшают пасхальные блюда: паски (куличи), писанки, весенние салаты, мясные, рыбные и другие блюда.

К Пасхе 2023 — православной и католической — НВ STYLE подготовил подборку самых интересных и вкусных рецептов пасок (куличей).

Традиционная паска

Фото: lyudavitaya/Flickr

Пышная, классическая пасхальная выпечка. Процесс приготовления длительный и многоэтапный, зато паски получаются нежными, сладкими и ароматными.

Ингредиенты:

2 кг муки

1 литр молока

30 яиц

700 грамм сливочного масла

100 грамм дрожжей

1 кг сахара

1 чайная ложка соли

1 стакан изюма

1 чайная ложка корицы

Пол чайной ложки молотого кардамона

Тертый мускатный орех

10 грамм ванильного сахара

Маргарин для смазывания форм

Способ приготовления:

Первым делом необходимо приготовить опару. Для этого следует поставить на огонь молоко и потихоньку добавить к нему полтора стакана муки. Тщательное перемешанное заварное тесто нужно поставить остывать. Далее разотрите дрожжи с одной столовой ложкой сахара, и когда они станут жидкими, влейте их в заварное тесто. Перемешайте массу и поставьте на полтора часа в теплое место.

Далее у яиц нужно отделить белки от желтков. К желткам следует добавить сахар и тщательно взбить блендером. Затем добавьте к яйцам мягкое сливочное масло и разотрите до однородной массы. Посолите и добавьте изюм. Также в сдобу добавьте кардамон, корицу, мускатный орех и ванильный сахар. Перемешайте и влейте в опару.

Добавляйте к полученному тесту просеянную муку до тех пор, пока тесто не начнет отставать от рук. Уложите тесто в крупную миску и оставьте подходить. Этот процесс займет около трех часов. Когда тесто подойдет, выложите его по формам, предварительно смазанным маргарином, и выпекайте в духовке около 40−60 минут при температуре 180 градусов. Готовые паски сначала должны немного остыть. Только после этого их следует вынимать из форм.

Для приготовления белой глазури взбейте миксером два белка и стакан сахара. Смажьте таким кремом верхушки пасок и украсьте кондитерской посыпкой.

Миндальная паска

Фото: tOrange.us

Необычный вкусный рецепт, которым можно разнообразить праздничный стол.

Ингредиенты:

1 кг муки

500 мл молока

50 грамм дрожжей

5 яиц

300 грамм сливочного масла

200 грамм очищенного миндаля

1 лимон

1 стакан изюма

200 грамм сахара

Соль — по вкусу

Способ приготовления:

Молоко следует вскипятить и охладить до температуры парного. В небольшой части молока развести дрожжи, добавить столовую ложку сахара. К оставшемуся молоку необходимо высыпать муку и вспенившиеся дрожжи. Массу перемешать и поставить в теплое место.

Тем временем с оставшимся сахаром нужно взбить желтки, добавить растопленное масло, тертую цедру лимона, изюм, измельченный миндаль и соль. Перемешать и добавить в тесто. Белки следует взбить в густую пену и тоже влить в тесто.

Аккуратно перемешанное тесто выложить в смазанную маслом и посыпанную мукой форму, дать немного подойти, смазать верхушку желтком, посыпать миндальными орешками и выпекать при температуре 180 градусов. Готовность паски можно заметить по образованию румяной корочки.

Кукурузная паска

Фото: Jim Forest/Flickr

Оригинальный рецепт, по типу теста напоминающий кекс.

Ингредиенты:

120 г кукурузной муки

100 г пшеничной муки

150 г сливочного масла

100 г сахара

100 мл сливок

10 г разрыхлителя теста

3 яйца

1 лимон

Сахарная пудра

Цукаты, изюм — по вкусу

Способ приготовления:

Сливочное масло необходимо размягчить и смешать с сахарной пудрой. Когда пудра растворится и масса станет однородной, добавьте три желтка и взбейте. Добавьте тертую лимонную цедру и сок половины лимона, продолжайте взбивать. Добавьте просеянную кукурузную и пшеничную муку, разрыхлитель, сливки и взбейте еще раз.

На 15 минут замочите изюм. Затем изюм и цукаты добавьте в тесто. Аккуратно перемешайте ложкой. Взбейте два белка со щепоткой соли, и полученную пену влейте в тесто. Выложите тесто в форму на 2/3 и выпекайте 50−60 минут при температуре 180 градусов. Украсьте по своему усмотрению.

Паска в мультиварке

Фото: Kovalchuk Nikolay/Flickr

Пасхальный хлеб можно приготовить не только в духовке, но и в мультиварке. Такой вариант приготовления сегодня интересен многим хозяйкам.

Ингредиенты:

2,5 стакана муки

100 мл молока

75 г сливочного масла

10 г дрожжей

Щепотка соли

Щепотка ванилина

Сахар

2 яйца

Изюм — по вкусу

Способ приготовления:

Для начала растопите дрожжи в теплом молоке. Перемешайте и оставьте на пять минут. Затем взбейте яйца с сахаром и добавьте к ним размягченное сливочное масло. Влейте в эту массу разведенные дрожжи и перемешайте. Оставьте в теплом месте на несколько часов.

По истечению отведенного времени еще раз перемешайте массу и всыпьте просеянную муку, добавьте изюм и выложите в большую миску. Оставьте на полтора часа, чтобы тесто подошло.

Затем смажьте чашу мультиварки маслом и выложите в нее тесто. Включите режим Выпечка и выпекайте на протяжении 40−50 минут. Украсьте глазурью, кондитерской посыпкой и цукатами.

Диетическая творожная паска

Фото: dolphy_tv/Flickr

Этот рецепт понравится тем, кто чтит православные традиции, однако не хочет испортить фигуру. Паска готовится без добавления муки и яиц.

Ингредиенты:

500 г творога

Пол стакана жирной сметаны

100 г сливочного масла

100 г сахарной пудры

Орехи, цукаты, сухофрукты — по вкусу

Способ приготовления:

Сметану, творог, масло и сахарную пудру смешать до однородной массы, поместить в форму для паски, прикрыть марлей и положить сверху тяжелый пресс (мясорубка, утюг, камень). Оставить в холодильнике на, как минимум, 12 часов. Перед подачей на стол красиво украсить цукатами, сухофруктами и орехами.

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