Подготовка к Пасхе: пять лучших рецептов праздничных куличей
- 8.04.2023, 20:56
Выпечка, которая украсит пасхальный стол.
Из года в год светлый и щедрый праздник Воскресения Христова отличается пасхальным столом, который украшают пасхальные блюда: паски (куличи), писанки, весенние салаты, мясные, рыбные и другие блюда.
К Пасхе 2023 — православной и католической — НВ STYLE подготовил подборку самых интересных и вкусных рецептов пасок (куличей).
Традиционная паска
Пышная, классическая пасхальная выпечка. Процесс приготовления длительный и многоэтапный, зато паски получаются нежными, сладкими и ароматными.
Ингредиенты:
2 кг муки
1 литр молока
30 яиц
700 грамм сливочного масла
100 грамм дрожжей
1 кг сахара
1 чайная ложка соли
1 стакан изюма
1 чайная ложка корицы
Пол чайной ложки молотого кардамона
Тертый мускатный орех
10 грамм ванильного сахара
Маргарин для смазывания форм
Способ приготовления:
Первым делом необходимо приготовить опару. Для этого следует поставить на огонь молоко и потихоньку добавить к нему полтора стакана муки. Тщательное перемешанное заварное тесто нужно поставить остывать. Далее разотрите дрожжи с одной столовой ложкой сахара, и когда они станут жидкими, влейте их в заварное тесто. Перемешайте массу и поставьте на полтора часа в теплое место.
Далее у яиц нужно отделить белки от желтков. К желткам следует добавить сахар и тщательно взбить блендером. Затем добавьте к яйцам мягкое сливочное масло и разотрите до однородной массы. Посолите и добавьте изюм. Также в сдобу добавьте кардамон, корицу, мускатный орех и ванильный сахар. Перемешайте и влейте в опару.
Добавляйте к полученному тесту просеянную муку до тех пор, пока тесто не начнет отставать от рук. Уложите тесто в крупную миску и оставьте подходить. Этот процесс займет около трех часов. Когда тесто подойдет, выложите его по формам, предварительно смазанным маргарином, и выпекайте в духовке около 40−60 минут при температуре 180 градусов. Готовые паски сначала должны немного остыть. Только после этого их следует вынимать из форм.
Для приготовления белой глазури взбейте миксером два белка и стакан сахара. Смажьте таким кремом верхушки пасок и украсьте кондитерской посыпкой.
Миндальная паска
Необычный вкусный рецепт, которым можно разнообразить праздничный стол.
Ингредиенты:
1 кг муки
500 мл молока
50 грамм дрожжей
5 яиц
300 грамм сливочного масла
200 грамм очищенного миндаля
1 лимон
1 стакан изюма
200 грамм сахара
Соль — по вкусу
Способ приготовления:
Молоко следует вскипятить и охладить до температуры парного. В небольшой части молока развести дрожжи, добавить столовую ложку сахара. К оставшемуся молоку необходимо высыпать муку и вспенившиеся дрожжи. Массу перемешать и поставить в теплое место.
Тем временем с оставшимся сахаром нужно взбить желтки, добавить растопленное масло, тертую цедру лимона, изюм, измельченный миндаль и соль. Перемешать и добавить в тесто. Белки следует взбить в густую пену и тоже влить в тесто.
Аккуратно перемешанное тесто выложить в смазанную маслом и посыпанную мукой форму, дать немного подойти, смазать верхушку желтком, посыпать миндальными орешками и выпекать при температуре 180 градусов. Готовность паски можно заметить по образованию румяной корочки.
Кукурузная паска
Оригинальный рецепт, по типу теста напоминающий кекс.
Ингредиенты:
120 г кукурузной муки
100 г пшеничной муки
150 г сливочного масла
100 г сахара
100 мл сливок
10 г разрыхлителя теста
3 яйца
1 лимон
Сахарная пудра
Цукаты, изюм — по вкусу
Способ приготовления:
Сливочное масло необходимо размягчить и смешать с сахарной пудрой. Когда пудра растворится и масса станет однородной, добавьте три желтка и взбейте. Добавьте тертую лимонную цедру и сок половины лимона, продолжайте взбивать. Добавьте просеянную кукурузную и пшеничную муку, разрыхлитель, сливки и взбейте еще раз.
На 15 минут замочите изюм. Затем изюм и цукаты добавьте в тесто. Аккуратно перемешайте ложкой. Взбейте два белка со щепоткой соли, и полученную пену влейте в тесто. Выложите тесто в форму на 2/3 и выпекайте 50−60 минут при температуре 180 градусов. Украсьте по своему усмотрению.
Паска в мультиварке
Пасхальный хлеб можно приготовить не только в духовке, но и в мультиварке. Такой вариант приготовления сегодня интересен многим хозяйкам.
Ингредиенты:
2,5 стакана муки
100 мл молока
75 г сливочного масла
10 г дрожжей
Щепотка соли
Щепотка ванилина
Сахар
2 яйца
Изюм — по вкусу
Способ приготовления:
Для начала растопите дрожжи в теплом молоке. Перемешайте и оставьте на пять минут. Затем взбейте яйца с сахаром и добавьте к ним размягченное сливочное масло. Влейте в эту массу разведенные дрожжи и перемешайте. Оставьте в теплом месте на несколько часов.
По истечению отведенного времени еще раз перемешайте массу и всыпьте просеянную муку, добавьте изюм и выложите в большую миску. Оставьте на полтора часа, чтобы тесто подошло.
Затем смажьте чашу мультиварки маслом и выложите в нее тесто. Включите режим Выпечка и выпекайте на протяжении 40−50 минут. Украсьте глазурью, кондитерской посыпкой и цукатами.
Диетическая творожная паска
Этот рецепт понравится тем, кто чтит православные традиции, однако не хочет испортить фигуру. Паска готовится без добавления муки и яиц.
Ингредиенты:
500 г творога
Пол стакана жирной сметаны
100 г сливочного масла
100 г сахарной пудры
Орехи, цукаты, сухофрукты — по вкусу
Способ приготовления:
Сметану, творог, масло и сахарную пудру смешать до однородной массы, поместить в форму для паски, прикрыть марлей и положить сверху тяжелый пресс (мясорубка, утюг, камень). Оставить в холодильнике на, как минимум, 12 часов. Перед подачей на стол красиво украсить цукатами, сухофруктами и орехами.