WP: ВСУ используют «творческую тактику» 8.04.2023, 21:11

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Украинцы используют втрое меньше боеприпасов, чем РФ.

Украина выпускает по россиянам около 7700 артиллерийских боеприпасов в день, что, по некоторым оценкам, примерно в три раза меньше, чем бьют оккупанты. Однако украинские силы делают ставку на точность ударов, а также проявляют «творчество». Об этом пишет The Washington Post.

Украинский военный чиновник на условиях анонимности рассказал журналистам, что даже в условиях дефицита артиллерийских боеприпасов Украина выпускает около 7700 снарядов в день – примерно по одному каждые шесть секунд. Россия, которая тоже уже может ощущать определенный дефицит, стреляет больше – по некоторым оценкам, в три раза больше.

Чтобы не отставать от противника и при этом экономить боеприпасы, украинские военнослужащие теперь более разборчивы в выборе целей, часто отдавая предпочтение технике, а не небольшим группам пехоты, пишет издание.

Также журналисты сообщают, что в подпольных мастерских на востоке украинские солдаты используют 3D-принтеры и перерабатывают неразорвавшиеся боеприпасы для создания альтернативных снарядов.

«Украинцы также освоили творческую тактику сохранения. В некоторых случаях бригады привозят неразорвавшиеся боеприпасы, первоначально выпущенные россиянами, в секретные лаборатории на востоке Украины, и элементы тщательно удаляются для создания нового боеприпаса», – говорится в материале.

Украинцы создают небольшие и относительно недорогие боеприпасы, которые можно сбрасывать с дронов. Но хоть самодельные боеприпасы и могут заменить артиллерию для бомбардировки неподвижного танка, они все же не помогут сковать войска противника во время наступления или отражения штурма, пишет издание.

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