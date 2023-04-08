Fox News: ФБР в социальных сетях вербует россиян

Fox News: ФБР в социальных сетях вербует россиян1
- 8.04.2023, 21:28
Началась специальная информационная кампания.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США начали информационную кампанию в соцсетях для вербовки россиян и сбора разведывательной информации, которую можно использовать против Кремля.
Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
Телеканал отмечает, что в видео, опубликованном в Facebook и Twitter, показаны сцены из столицы США и российского посольства, где на фоне звучит говорящий на русском языке голос и убеждает слушателя, что ФБР может изменить их будущее, если предоставить США разведывательные данные о Россию.
Рассказчик говорит, что ФБР ищет шпионов, эмигрантов и любого, кто располагает информацией о противодействии Кремлю.
«Вы хотите изменить свое будущее?, — спрашивает на видео Алан Колер из отдела контрразведки ФБР, говоря по-английски прямо на камеру, — ФБР ценит вас. ФБР может вам помочь, но только вы вправе сделать первый шаг».
Fox News отмечает, что бывший руководитель отдела ЦРУ в Москве Дэн Хоффман в комментарии каналу сказал, что сообщение в соцсети было «резким» и «умным», добавив, что оно может «помочь ФБР и стране победить эту российскую агрессию».