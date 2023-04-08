Как курс в ощип Арнольд Хачатуров

8.04.2023, 21:42

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Российский валютный рынок «обмелел» из-за санкций.

Всю неделю российский рубль дешевеет. В пятницу в середине дня доллар торговался по 83 рубля, евро — по 91. Это самые высокие значения с прошлой весны, когда Россия только начала вторжение в Украину. Тогда на валютных рынках началась паника, на пике доллар стоил 130 рублей, а колебания курса доходили до 10% за день.

Сейчас поводов для беспокойства гораздо меньше. Баррель Brent после решения ОПЕК+ о сокращении добычи подорожал до $85, а это комфортная для России цена. Хотя санкции ударили по нефтегазовым доходам бюджета, торговый баланс России всё еще выглядит неплохо. Российская нефть нашла новых покупателей в Китае, Индии и Турции.

В чём тогда причина ослабления рубля? На курс, как обычно, влияет множество факторов: динамика экспорта и импорта, окончание налогового периода, сделки иностранных компаний по выходу из российских активов, разница в процентных ставках ФРС и ЦБ, снижение объемов продажи валюты Минфином и так далее. Не будем углубляться в технические детали и посмотрим на общую картину.

Первое, что надо отметить:

доллар дорожает с начала осени, когда курс был в районе 60 рублей, хотя в последние пару недель падение ускорилось. С сентября рубль подешевел почти на 40%.

То, что мы видим сейчас, — это во многом возвращение к равновесным уровням после периода неестественно крепкого рубля.

Прошлым летом сочетание сверхприбылей от экспорта и обвала импорта из-за санкций привела к избытку валюты на рынке. Под конец года оба фактора сошли на нет: ЕС ввел эмбарго и потолок цен на российскую нефть, при этом импорт восстановился за счет поставок через «дружественные страны». Торговые потоки нормализовались, и на рубль стали влиять те же факторы, что и раньше.

С одной важной поправкой. После финансового шока прошлого года рубль торгуется на «узком рынке». Это значит, что количество и объем операций с валютой значительно сократились, и теперь даже небольшое изменения спроса или предложения может привести к существенным перепадам курса.

Объемы биржевых торгов по доллару в России с начала прошлого года упали в 2–3 раза. Почти не осталось нерезидентов, которые раньше оказывали большое влияние на рынок. Доля экспортных расчетов в долларах и евро сократилась с 87 до 48%, эту нишу заняли рубли и юани.

Из-за того, что иностранцев на рынке почти нет и всё больше торговли номинировано в юанях, «токсичные валюты» брать просто неоткуда. Рынок «обмелел» и стал в разы менее ликвидным.

В былые времена уронить курс могла «Роснефть», за час купив валюту на 625 млрд рублей. С тех пор рубль измельчал — сегодня его отправляют в пике куда менее серьезные новости. Так, одной из главных причин нынешнего падения стала сделка по продаже доли компании Shell в проекте «Сахалин-2» за 95 млрд рублей.

Правда, это не единственная сделка, сопряженная с выводом капитала, — комиссия по иностранным инвестициям вскоре может согласовать продажу российского бизнеса Hyundai и Volkswagen. Всего около 2 тысяч западных компаний стоят в очереди на выход из России. Разумеется, все они хотят вывести деньги от продажи за рубеж.

Эпизод с Shell отражает новую природу российского валютного рынка. Еще один симптом — растущая зависимость от юаня. Китайская валюта второй месяц подряд стала самой торгуемой на Московской бирже. С начала года Минфин проводит валютные операции по бюджетному правилу в юанях, а ЦБ хранит в этой валюте 60% резервов.

Если юанизация продолжится такими же темпами, то скоро россиянам нужно будет забыть про доллар и привыкать следить за курсом китайской валюты.

С юанем, впрочем, свои проблемы, хоть он и «дружественный»: в Китае ограничены потоки капитала и нет свободной конвертации валюты, курс фактически управляется правительством. Поэтому большинство центробанков, у которых есть выбор, предпочитают не хранить свои резервы в юанях.

Аналитики сходятся на том, что причин для дальнейшего падения рубля сейчас нет: в апреле цены на нефть останутся высокими, а с мая объем нефтегазовых доходов может вернуться к базовому уровню (исходя из которого сверстан бюджет), в том числе за счет того, что Минфин начнет считать дисконт к Urals по новой формуле.

С другой стороны, кое-что вечно, и бюджету всё еще выгодно плавное ослабление рубля. Так что откат хотя бы к 75 рублям за доллар можно будет считать вполне благоприятным для России сценарием.

Арнольд Хачатуров, «Новая газета. Европа»

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