Синоптик рассказал, когда в Беларусь придет настоящая весна 8.04.2023, 22:11

А также поделился прогнозом на православную Пасху.

На следующей неделе, с 10 по 16 апреля, в Беларуси установится по-весеннему комфортная погода, а температурный фон окажется даже немного выше нормы, рассказал синоптик Дмитрий Рябов в эфире госТВ.

При этом дождей он все же не исключает, но они будут короткими и небольшими. А еще возможны первые весенние грозы.

Осадков стоит ждать в первой половине недели. Над Беларусью будет властвовать область высокого атмосферного давления и малоактивных атмосферных фронтов. Дожди не исключены, но они будут кратковременными.

Ночью будет +3… +8°C, в середине дня в понедельник, 10 апреля, столбик термометра покажет +9… 14°C, а во вторник, 11 апреля, ожидается +12… +14°C.

В среду, 12 апреля, все еще возможны кратковременные дожди – особенно в южной части страны. Ночью прогнозируется +3… +8°C, а днем – +9… +15°C.

Начиная с четверга, 13 апреля, белорусам можно будет не открывать зонты – осадков не ожидается, разве что в пятницу, 14-го, в западной Беларуси могут пройти дожди.

Ночью температура будет колебаться от +4°C до +9°C. Днем в четверг термометр покажет +9… +15°C, в пятницу – +10… +14°C.

Погода на православную Пасху

Предварительно, нас ждут по-настоящему весенние выходные. Без осадков, лишь по западу вновь могут пройти кратковременные дожди. Прогнозируется переменная облачность.

Ночью будет +6… +11°C. Днем в субботу, 15 апреля, будет +10… +13°C, в воскресенье, 16 апреля, от +10°C по Брестской области до +18°C по Гомельской.

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