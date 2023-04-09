ВСУ вооружат сотнями мощных польских БТР
- 9.04.2023, 1:11
Об этом сообщил украинский президент Зеленский.
Польша выполнила все задекларированные ранее обязательства по поставкам танков в Украину, заявил президент Владимир Зеленский.
«Есть новые договоренности по БМП - более сотни машин. Относительно бронетранспортеров — Rosomak — 200 машин. Сейчас 100 и 100 позже. Также самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи», — отметил глава украинского государства.
Также он напомнил о 35-м оборонном пакете от Соединенных Штатов.
«Ракеты для HIMARS, ракеты для ПВО, снаряды для артиллерии, для защиты от бронированной техники и другие важные элементы поддержки», — сказал Зеленский.