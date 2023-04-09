Чего боится Путин? Владимир Гевко

9.04.2023, 3:59

Искусство победить в битве, не проводя ее – наивысший военный талант

Кстати, стратегия выжидания интересна и объясняет, почему украинцы так вцепились в Бахмут и несем там действительно очень болезненные потери за возможность не отдавать его россиянам.

Неуступчивость украинской армии очень демотивирует россиян и показывает, что дальше наступать бессмысленно, ожидаемое весеннее большое наступление России провалилось и сейчас самое время сваливать, чтобы оставить себе хоть какое-нибудь окно для переговоров, тот же Крым. Потому что дальше просто не на что надеяться, каждая последующая их попытка будет слабее предыдущей. Их потуги угасают, все самое оптимальное было показано россиянами в начале вторжения.

Кейс Херсона показал, что россияне вполне могут сдавать города без боя, когда не видят смысл защищать его дальше. А для нас это неизмеримо выгоднее – просто заходить в освободившиеся города, не теряя людей.

Не отдавая россиянам Бахмут, украинские военные пытаются сохранить жизнь и здоровье солдат в будущем наступлении, сделав его скорее гипотетической угрозой, нависшей теперь над армией России. Потому что если Украина силой отобьет все оккупированные территории, то садиться за стол переговоров не будет смысла в принципе. За что говорить? А так Путину оставляют возможность выторговать хотя бы Крым с условиями какой-нибудь нейтральной территории или хз, что они там думают. А мы вместо этого не устилаем земли Донбасса кровью украинских военных и завершаем войну. На мой взгляд – очень даже интересно. Особенно если учесть, что мы не знаем, как пройдет наше контрнаступление – вполне возможно, что оно также упрется в уже укрепленные линии обороны врага и затихнет. Или каждый километр будет даваться с ужасными потерями.

Поэтому все подоляки и будановы говорят о захвате Крыма за полгода – они знают, чего именно боится Путин и что это для него последнее, что он может потерять в этой войне, и дальше станет никому не интересным.

Искусство победить в битве, не проведя ее – высочайший военный талант. Я буду аплодировать тем, кто такое провернет.

Владимир Гевко, «Фейсбук»

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