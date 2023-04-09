Экс-политзаключенный с ментальными особенностями Дмитрий Гопта покинул Беларусь 9.04.2023, 6:55

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Его мама также за границей.

Дмитрий Гопта и его мама сейчас за границей. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал волонтер Илья Миронов. Напомним, 23-летний Дмитрий освободился 31 декабря 2022 года. Он отбыл полный срок, хотя подавал прошение о помиловании, а в 2021-м году петицию за освобождения парня подписали более 7000 человек.

Дмитрий Гопта был задержан 5 февраля 2021 года, ему тогда был 21 год. Его обвинили в участии в протестах в Жлобине 9−10 августа 2020-го по ст. 342 УК об участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и ст. 364 УК о насилии в отношении милиционера.

На суде парень по совету государственного адвоката полностью признал свою вину — сказал, что бросил один камень в сторону милиции и убежал. Несмотря на умственную отсталость, судья Ирина Прадун приговорила его к лишению свободы на два года, так как эксперты дали заключение, что парень, хотя и имеет поведенческие проблемы, способен осознавать свои действия.

Правозащитники признали Гопту политическим заключенным.

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