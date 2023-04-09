«При контрнаступлении ВСУ расчистят весь тыл россиян» 9.04.2023, 8:08

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Оккупанты боятся начала украинского контрнаступления.

В начале весеннего контрнаступления Вооруженные силы Украины могут осуществить такой массированный удар, что российские оккупационные войска больше не смогут сопротивляться. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин в эфире «Эспрессо».

По его словам, вероятно, захватчики боятся подготовительной части контрнаступления, потому что не знают, где оно начнется.

«То ли на Кинбурнской косе высадятся, то ли на Токмак пойдут, а через Токмак – на Мелитополь, никто ничего не знает. Но известно, что будет огневая поддержка. И Украина сейчас накопила большие ресурсы, которые ей передал Запад ... Там ничего живого не останется. Все полетит под откос, надо признать честно, что и артиллерия, и М155, и «Хаймарсы» – чрезвычайно эффективные. Это высокоэффективное оружие еще с августа прошлого года доказало свою высокую эффективность. И если этих средств стало больше, а судя по тому, что даже прорывается как информация, увеличились они в разы», - отметил Фейгин.

Российский оппозиционер обратил внимание на то, как в пропагандистских эфирах военные специалисты говорят, что надо бояться именно этого.

«С ночи как начнут – ничего живого не останется. Все БК и штабы будут положены. А поскольку американцы участвуют в планировании наступления – это их фирменный стиль: хоть в Ираке, хоть где, – они всегда именно так действуют. Сначала надо расчистить все, у противника не должно остаться ничего, массированный удар ракетно-бомбово-снарядный должен сделать так, что оказывать сопротивление не будет возможности», - сказал он.

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