NYT: США заранее знают время и цель ударов РФ по Украине 9.04.2023, 8:15

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Вашингтон передает Киеву критически важную информацию.

Утечка секретной документации Пентагона свидетельствует о том, что США отслеживают действия как украинской, так и российской армий во время войны РФ против Украины.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

«Документы показывают истощенную российскую армию, сражающуюся в войне в Украине, и глубоко скомпрометированный военный аппарат. Они получают ежедневные предупреждения американских спецслужб в режиме реального времени о времени нанесения Москвой ударов и даже о конкретных целях. Такие разведывательные данные позволили США передать Украине критически важную информацию о том, как защитить себя», — говорится в сообщении.

Эта утечка информации демонстрирует также американскую оценку украинской армии, которая критически нуждается в средствах противовоздушной обороны.

Согласно данным издания, новые отчеты свидетельствуют о том, что американская разведка до сих пор имеет глубокое понимание планов России, и Соединенные Штаты могут предупредить своих союзников о предстоящих действиях Москвы. The New York Times отмечает, что эти отчеты также подтверждают то, что разведка давно знала: США имеют более четкие знания о российских военных операциях, чем об украинском планировании. Сбор разведывательной информации сложный и часто может быть неточным, но, возможно, эти отчеты предоставляют полную картину внутренних процессов войны России в Украине.

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