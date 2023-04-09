Почему бизнес все меньше денег несет в банки 4 9.04.2023, 8:19

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Что-то подозревает или становится беднее?

Объем срочных депозитов, которые белорусский бизнес и население держат в банках в белорусских рублях, на начало апреля 2023 года составил 11,4 млрд рублей, — пишет ресурс Нашы грошы. — Это на 2% меньше, чем было размещено в такой форме сбережений на начало текущего года. При этом за январь-март депозиты населения выросли на 4%, а вот юридических лиц, напротив, снизились на 10%.

Во всей совокупности срочных депозитов на 01.04.2023 года в национальной валюте 58% приходится на средства населения, оставшиеся 42% — средства юридических лиц. Для населения это 6,6 млрд рублей, у бизнеса 4,7 млрд рублей.

Превышение доли срочных депозитов населения над депозитами бизнеса начало складываться с середины прошлого года. В 2021–2022 годах доли таких вкладов бизнес и населения делили почти поровну.

Бизнес то ли не спешит хранить заработанные средства на срочных вкладах, то ли ему не позволяют текущие возможности. Скорее, верно второе. Ведь с начала года объем валютных депозитов бизнеса снижается, а средства на текущих счетах юрлиц близки к тем же значениям, как и в начале года.