«Такой доход, конечно, просто крышу сносит» 7 9.04.2023, 8:27

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Белорусский айтишник, который живет в Варшаве, получает $18 тысяч в месяц.

Давид живет в Варшаве с женой почти 2 года, возраст — 32 года, опыт в ИТ — чуть более 10 лет. Парень получает около $18 тысяч в месяц, часто работая из отпуска и на двух работах, но не жалуется: для него ИТ — призвание, а не средство для зарабатывания денег, пишет devby.io.

— Я фронтенд разработчик (Angular, Vue). Начинал с разработки сайтов фрилансером, первая официальная работа была «на галерах» в EPAM за $250 в месяц.

Сейчас работаю через инкубатор на две международные компании. (Бизнес-инкубаторы в Польше — фирмы-посредники, которые помогают оптимизировать налоговую нагрузку и работать по модели b2b, не регистрируя собственное ИП. — Прим.)

Два года назад решил выехать из Беларуси, работодатель был не против моего отъезда и предложил заключить b2b договор, но вся легализация — на мне. Моя зарплата на тот момент была около $3,5 тысяч. В общем, стал откликаться на другие вакансии и быстро получил пару офферов.

Максимум мне предложили $5,8 тысяч, но я выбрал позицию со слегка меньшей зарплатой и более интересной работой. Был вне себя от счастья, потому что даже не мечтал о таком.

А спустя полгода начал снова неспешно ходить по собеседованиям, чтобы держать себя в тонусе. И офферы не заставили себя долго ждать. Выбрал международную продуктовую компанию с зарплатой около $10 тысяч. Работа комфортная, полная удаленка и никто с плетью не стоит. В принципе, активной работы там на 3 часа в день, так что спустя год я нашел вторую работу — очередной стартап с такой же зарплатой. Доход, конечно, просто крышу сносит, но здесь уже вдвое больше работы и стресса, так что не думаю, что долго на ней задержусь.

Итого моя зарплата по каждой работе стабильно в районе $10 тысяч брутто или $9 тысяч нетто, вместе — 20 и 18 тысяч соответсвенно. Налогов выходит около 10% с учетом всех дополнительных платежей, но с таким доходом он скоро вырастет, поэтому подумываю о B2B Ryczałt с 12%.

Из статичных расходов: аренда квартиры — $1000, кафе — около $300, медицина —$100 и путешествия (о них позже). Небольшую часть ($200-300) вкладываю в крипту или акции крупных компаний вроде Coca Cola, Booking и Starbucks. Они тоже приносят доход, но суммы небольшие. Кроме того, стараюсь донатить как можно чаще, сейчас пытаюсь выработать привычку и донатить куда-то абсолютно каждый день. Для меня это важно.

Остальные траты даже примерно не считаю, но скидками и купонами пользуюсь постоянно: зачем платить больше, если можно заплатить меньше?

Потратить зарплату подчистую довольно сложно без каких-то единоразовых крупных покупок или масштабных путешествий, так что остаток я откладываю на счете в банке в долларах и евро — хочу в ближайшее время купить квартиру. Но пока на моих счетах менее $50 тысяч, не так и много.

Заметил забавное: у айтишников с высоким достатком обычно больше свободного времени. Чем состоятельнее работодатель, тем спокойнее атмосфера на работе, нет овертаймов и жестких дедлайнов. Так, как я пахал в Беларуси, я больше нигде не пахал! А сейчас свободного времени так много, что хватило даже на вторую работу.

«Длительная поездка в США вполне может „сожрать“ тысяч десять»

Я стараюсь много путешествовать, поэтому большая часть зарплаты уходит на поездки. Летаю минимум раз в месяц по Европе с женой, работаю оттуда. Отпуск беру, только если надо кардинально сменить часовой пояс или при путешествии на машине за рулем. Но тут стоит сказать, что это не вынужденное, а осознанное решение, чтобы потратить полноценный отпуск более качественно. Работать в отпуске меня не напрягает: я обожаю свою работу, занимаюсь этим с детства по собственному желанию, а если работы нет, я сам для себя ее придумываю — пишу какое-то приложение или игру.

Недавно открыл для себя страны, куда не летают лоукостеры. Например, Словения — красивая и при этом недорогая страна, на расстоянии в 150 км альпийские заснежные горы и адриатическое побережье с кипарисами и старыми городами. Отличные дороги, дешевая аренда авто, хороший сервис.

Ну и с ростом дохода растут траты, потому что привыкаешь к определенному уровню комфорта. После перелета премиум-экономом в США лететь на дальние расстояния обычным экономом я уже не смогу. Да и в целом реже стал летать лоукостерами — у того же Lot удобнее время вылета и нормальная цена, если закупаться по средам, когда там скидки.

Я больше не ночую в хостелах, предпочитая сетевые отели средне-бюджетного сегмента, вроде Ibis или Ibis Style. Так что длительная поездка в США вполне может «сожрать» тысяч десять: отель на две недели в Нью-Йорке встанет в 4 тысячи, плюс перелет, развлечения. Можно еще и техникой закупиться.

Заметил, что дальше определенного уровня рост доходов уже не так чувствуется. Например, в кафе я ходил еще будучи мидлом с 2К, путешествовать начал еще раньше. Просто больше начинаешь ценить свое время и комфорт.

«Вакансии на польском или русском можно сразу пропускать»

Чтобы айтишнику зарабатывать $10 тысяч, нужно не только везение, но и подготовленная почва. Возможно, мои советы кому-то помогут подготовить эту почву:

Создайте отличное резюме и заведите активную, обновляемую страницу в LinkedIn. И да, поменяйте вы уже страну в LinkedIn на Польшу.

Не стесняйтесь просить повышения. Уверен, в рамках одной компании могут быть два одинаковых разработчика, которые зарабатывают по-разному, что уж говорить о разных компаниях. На собеседованиях надо максимально подробно рассказывать о себе и о том, что вы умеете и знаете. Ну и ставить сразу ценник повыше.

Вакансии с описанием на польском или русском можно сразу пропускать — там таких зарплат нет. Русский язык при поиске работы забудьте.

В моем случае основную роль сыграл торг работодателей между собой. Поэтому, если пришло два оффера и у второго предложение интереснее, не стесняйтесь написать об этом первому (вдруг захочет перебить), а потом вернитесь ко второму и так далее.

Не бойтесь браться за смежные области: эстимации, планирование, менеджмент.

Меняйте работу хотя бы раз в два года. Чем чаще вы меняете работодателя, тем выше зарплата. Даже если вас все устраивает, отвечайте рекрутерам, ходите на собеседования, но называйте такую сумму, ради которой вы бы сразу уволились. Спустя пару десятков собеседований такое предложение найдется.

Для тех, кто не верит в существование таких зарплат: сейчас меня все устраивает, но всем стучащимся рекрутерам я пишу, что рассматриваю позиции только от $12 тысяч в месяц. С того момента, как я начал так отвечать, мне под сотню человек написали, что это вне их вилки. Но на прошлой неделе пришел положительный ответ. Так что все возможно!»

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