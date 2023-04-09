Бресткая студентка попала на растаможке: теперь она должна налоговой 29 тысяч рублей 3 9.04.2023, 8:39

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В такой ситуации не только она.

Юлия Карловская откликнулась на объявление о растаможке автомобиля из Европы. Мужчина по имени Иван предложил ей 150 долларов за то, что она оформит на себя Tesla. Брестчанка была уверена, что налоги за нее заплатит «заказчик». На это же объявление попались также и десятки других брестчан, пишет сайт телеканала ОНТ.

Как рассказала телеканалу студентка, Иван обещал, что все будет «просто и безопасно», нужен только паспорт и личное присутствие.

— Иван попросил меня приехать сюда, в ТЛЦ, в 9 часов утра, я приехала, он меня встретил, завел в здание, там меня встретил некий Александр, который уже вел работу с нами. Нас было человек 15, — рассказала Юлия. — Меня подозвали к окошку, дали буквально 2−3 бумаги, документа, я в них дала свою подпись, дальше мы подошли в отделение банка, этот Александр все оплатил, дальше мы попрощались, я его больше никогда не видела. Также меня ждал Иван на парковке, сказал, сейчас рассчитаемся, попросил отойти немножко подальше, чтобы это все было не при камерах.

Так Юля стала владелицей Tesla (хотя сама она думала, что нет). После этого Иван перестал выходить на связь. Дальше автомобиль переправили в Россию, не поставив даже на учет в Беларуси. Уже там авто зарегистрировали на фактических покупателей. А теми, кто оформлял на себя авто, заинтересовалась белорусская налоговая. Только Юлии насчитали 29 тысяч налогов. И таких историй в Бресте десятки.

При этом милиция отказывает в возбуждении уголовного дела, так как состава преступления нет: пострадавшие добровольно оформляли на себя автомобили. Как доказать, что они не покупали машины — непонятно.

— По юридической составляющей все документы оформлены на определенное лицо. По доверенности он стоит покупателем, он стоит плательщиком. У налоговой нет оснований не доверять этим документам, — говорит адвокат Сергей Соболь. — Возможно, это органы прокуратуры, либо уже обращаться в суд для признания данного договора недействительным, данной сделки недействительной, обжаловать, если не согласны с решением правоохранительных органов, куда они обратились с заявлением о том, что они предполагают, что имелось место быть совершение преступления.

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