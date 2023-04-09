Пионтковский — Путину: Что же ты сейчас молчишь? 2 9.04.2023, 8:41

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Российский политолог эмоционально обратился к главе Кремля.

Российский политолог Андрей Пионтковский эмоционально обратился к Путину во время интервью для «24 канала».

Политолог напомнил события, предшествующие 24 февраля: «За неделю до полномасштабного наступления, помните, что нам те же пропагандисты: «На нас готовится наступление, украинцы готовят «варварскую атаку» по «уничтожению» Донбасса. Вот мы сейчас дадим отпор, сейчас мы вынуждены будем ответить»? А что кричал Путин западным державам? Если кто-то посмеет каким-то образом нам помешать, то мы принесем им такие разрушения, страдания, катастрофы, которых они не видели в своей истории».

Андрей Пионтковский обратился к Путину, будто упрекая главу Кремля за то, что тот не держит свое слово и не приводит угрозы в исполнение: «Что же ты сейчас молчишь там уже, Путин? Они уже не только пробуют вам мешать. Вот вы откуда-то достали от своих агентов планы помощи, вы знаете, какая оказывается помощь Украине, ну, давай, ты угрожал, ты жаловался. Иди и отражай наступление. Что же вы там жалко молчите, обсуждаете план украинского наступления? Идите наступайте сами, приносите невиданные в истории катастрофы западным державам. Нет? Так что же ты болтал тогда?»

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