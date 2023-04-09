Сколько картошки в день съедает средний белорус 1 9.04.2023, 8:57

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Об этом рассказали ученые.

Каждый белорус съедает примерно полкило картофеля в день. К таким выводам пришли белорусские ученые.

Как заявил директор Института системных исследований в АПК НАН Беларуси Андрей Пилипук, в среднем в год в расчете на каждого жителя страны приходится 159 килограммов картофеля и картофелепродуктов.

К слову, если посмотреть данные Белстата, то объемы производства картофеля в Беларуси за 2021 год и того больше – 366 килограммов в расчете на душу населения.

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