Черная метка Андрей Окунь

9.04.2023, 9:13

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Зачем ЧВК «Вагнер» отправил на похороны Татарского кувалду.

Пропагандиста Владлена Татарского похоронили вчера на Троекуровском кладбище в Москве. Торжественное мероприятие прошло чинно и патриотично. Лишь одна деталь вызвала у меня недоумение. ЧВК «Вагнер» отправил на похороны вместо венка кувалду, ставшую отличительной чертой их «бренда».

Тут стоит разобраться, какие смыслы стоят за кувалдой «Вагнера» как символом. Впервые она появилась в информационном пространстве в 2017 году в ролике из сирийской пустыни. На нем несколько бойцов кувалдой забивают араба, лежащего на земле. Спустя два года были выложены еще три видео, из которых становится ясна судьба мужчины: его убили, затем обезглавили и, подвесив за ноги, сожгли. Эта история о преступлениях бойцов ЧВК «Вагнер» подробно описана «Новой газетой». Тогда кувалда не стала символом и не вошла в обыденную жизнь россиян, потому что просто не могла. Время было другое. В нем не находилось места оправданиям звериной жестокости.

Все изменилось с началом войны в Украине. По-настоящему популярной кувалда стала в ноябре прошлого года после видео, на котором бывшего заключенного Евгения Нужина, завербованного ЧВК «Вагнер», забивают ею насмерть.

Постепенно с подачи поддерживающих войну кувалда стала символом неминуемой расплаты для тех, кого «Вагнер» посчитает предателем. И вот она оказывается рядом с гробом военкора Владлена Татарского, взорванного в ресторане Евгения Пригожина, являющегося руководителем ЧВК «Вагнер».

За эти неполные пять месяцев кувалда не смогла стать новым патриотическим символом силы или справедливости. Кувалда осталась в маргинальном поле как черная метка. Как отрубленная свиная голова использовалась калабрийской мафией Ндрангета для запугивания своих жертв или конская голова, если речь идет о сицилийской мафии. И похороны пропагандиста кажутся наименее подходящим местом для такого «символа».

Возможно, общественности хотят на что-то намекнуть. Или кому-то просто нравится заигрывать с правоохранительными органами.

Андрей Окунь, Telegram

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