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Сегодня семейный бизнес-джет Лукашенко совершил поездку в Москву

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  • 9.04.2023, 9:27
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Сегодня семейный бизнес-джет Лукашенко совершил поездку в Москву

Кто именно находится на борту — пока неизвестно.

Бизнес-джет Bombardier Challenger 850 с бортовым номером EW-301PJ, который используют члены семьи Лукашенко и правительственные чиновники, сегодня утром направился из Минска в Москву, а затем вернулся обратно в Минск, свидетельствуют данные сервиса RadarBox.

В московский аэропорт «Домодедово» самолет направился в 06:03 MSK и уже в 08:14 MSK вылетел обратно в сторону Беларуси.

Кто именно находится на борту — пока неизвестно.

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