Беларусь получила от России документацию по производству штурмовика Су-25 10 9.04.2023, 10:15

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Режим хочет наладить финальную сборку.

Беларусь получает от России техническую документацию, необходимую для производства компонентов самолетов-штурмовиков Су-25 и их возможной финишной сборки в республике. Об этом заявил посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой.

«На сегодняшний день в проработке Су-25. соответствующая документация сейчас изучается, передается российской стороной. Но премьер-министром [Беларуси Романом Головченко] даже задача ставится жестче: от сборки авиационных двигателей выйти до финишной сборки самолетов. Это, конечно, суперзадача, задача максимум», — сказал посол в интервью телеканалу «Беларусь 1».

В середине февраля на встрече с президентом России Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил о том, что белорусские специалисты «при соответствующей небольшой технологической поддержке Российской Федерации» готовы начать производство самолетов-штурмовиков. Также Лукашенко отмечал, что «белорусы делают для [российских гражданских самолетов] МС-21 и Sukhoi Superjet уже до тысячи комплектующих».

По словам Крутого, в настоящее время для МС-21 «примерно 1 350 изделий и компонентов предложено российскими коллегами для производства в Беларуси», по самолетам Ил-76 и Ил-78 «сформирован портфель заказов для белорусских предприятий на более чем 2,1 тысячи изделий».

Посол сообщил, что в ближайшее время белорусские специалисты, которые уже посетили авиационные производства в Казани и Ульяновске, планируют побывать на авиапредприятии в Иркутске.

«Мы хотим, лично пообщавшись, сформировать долгосрочные программы загрузки двух наших предприятий — 407-го, 558-го заводов [завод гражданской авиации в Минске и авиаремонтный завод в Барановичах]. Это первая тактическая задача — загрузить наши заводы до 2030 года этой компонентной базой по тем направлениям, которые существуют.

Дальше премьер-министр поручил активно привлечь к этой истории не только непосредственно два наших профильных предприятия, но также [предприятия по производству электроники] «Интеграл» и «Горизонт». Они здесь должны найти свою нишу в сфере авионики, микросхем, жидкокристаллических панелей».

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