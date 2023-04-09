Bild: Зеленский впервые приедет в Германию с начала войны 9.04.2023, 10:21

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Украинский президент может приехать в Аахен.

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать с визитом в Германию в мае 2023 года. Это будет первый визит политика на территорию ФРГ с момента начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет немецкое издание Bild. Соответствующей информацией с изданием поделились высокопоставленные чиновники немецкого правительства.

Сообщается, что Зеленский может посетить ежегодную премию Карла Великого. Церемония награждения состоится в Аахене. Там с похвальной речью выступит канцлер Олаф Шольц. Планируется, что Зеленский приедет туда лично, чтобы присутствовать на мероприятии.

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