закрыть
9 апреля 2023, воскресенье, 11:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Bild: Зеленский впервые приедет в Германию с начала войны

  • 9.04.2023, 10:21
  • 1,502
Bild: Зеленский впервые приедет в Германию с начала войны

Украинский президент может приехать в Аахен.

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать с визитом в Германию в мае 2023 года. Это будет первый визит политика на территорию ФРГ с момента начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет немецкое издание Bild. Соответствующей информацией с изданием поделились высокопоставленные чиновники немецкого правительства.

Сообщается, что Зеленский может посетить ежегодную премию Карла Великого. Церемония награждения состоится в Аахене. Там с похвальной речью выступит канцлер Олаф Шольц. Планируется, что Зеленский приедет туда лично, чтобы присутствовать на мероприятии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Виктория – это победа
Виктория – это победа Ирина Халип
Совпасть!
Совпасть! Андрей Санников
Вето-переворот
Вето-переворот Аббас Галлямов
Перед грозой
Перед грозой Алесь Чайчиц