Нелегалы атаковали польских силовиков на границе с Беларусью

Нелегалы атаковали польских силовиков на границе с Беларусью4
- 9.04.2023, 10:31
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Агрессия последовала, когда иностранцам не удалось перейти границу.
Вчера ночью на участке Наревка группа мигрантов из 20 человек бросала камни и ветки в польские патрули, сообщает Погранслужба Польши. К счастью, никто не пострадал. Сообщается, что агрессия последовала, когда иностранцам не удалось перейти границу.
За минувшие сутки в Польшу с территории Беларуси пытались проникнуть 28 мигрантов, в том числе из Армении и Пакистана. На участке Крынки гражданин Кении переправился через Свислочь. В районе Черемхи гражданин Грузии перевозил двух афганцев. В Наревке задержаны 2 гражданина Таджикистана, которые переводили мигрантов через границу.
На латвийско-белорусской границе задержано 17 человек, на литовско-белорусской — 16.