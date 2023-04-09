Политолог рассказал, как к Путину на самом деле относятся российские силовики 1 9.04.2023, 10:42

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Интервью сбежавшего из РФ силовика — важный симптом.

Политолог Иван Преображенский в интервью Radio NV рассказал, как на самом деле относятся к Путину российские силовики.

Комментируя в эфире Radio NV недавнее интервью сбежавшего из России бывшего сотрудника ФСО Глеба Каракулова, Преображенский заявил, что оно является симптомом того, что «не все силовики обожают Путина».

«Это совершенно очевидно. Просто у большинства силовиков нет ни возможности, ни готовности покинуть страну. Тем более что мы знаем, что, например, один из коллег этого ФСОшника пытался так же через Казахстан покинуть страну. И Казахстан в итоге выдал его обратно в Российскую Федерацию, где его, насколько я помню, уже посадили, приговор, по крайней мере, вынесли», — отметил политолог.

Он отметил, что убегать из России силовикам проблематично, поскольку законно уехать они не могут.

«Поэтому понятно, с учетом того, где и как они работают, что даже в неофициальных разговорах с коллегами, большинство из них никак не будут выражать свое недовольство», - объяснил Преображенский.

Он сказал, что даже у него есть несколько знакомых силовиков, считающих происходящее «как минимум безумием или дикостью».

«Я думаю, что сейчас они тоже на вопрос: поддерживают ли они Владимира Путина, поддерживают ли они, как это называют в России, «специальную военную операцию», конечно, любому человеку, даже самому близкому, ответят, что поддерживают. Кто из них хочет садиться за измену родине, если они уже никуда не уехали?» – добавил политолог.

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