«Сейчас со 100 литров топлива можно взять 27−30 долларов» 9.04.2023, 10:54

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Брестчанин рассказал, как зарабатывает на границе.

Практически два месяца белорусы пересекают польскую границу лишь в одном-единственном пункте пропуска «Брест». Это сильно усложнило не только выезд из страны, но и возможности заработка жителей приграничных территорий, провозящих через границу различные товары (в 90-х их бы назвали «челноками»). Как сейчас живется тем, кто зарабатывает на границе? «Зеркало»

поговорило с брестчанином, который мотается в Польшу вот уже семь лет.

«Приходится стоять долго, иногда до 25 часов»

Ездить в Польшу брестчанин Андрей начал в 2015 году. С тех пор он зарабатывает только на границе и больше нигде. Просит не называть себя «челноком», мол, это слово устаревшее, а предлагает использовать «перевозчик».

Сравнивая начало своей карьеры и нынешнюю ситуацию, Андрей говорит, что он и его коллеги зарабатывали в любые времена. Но хороший доход, по его словам, случается, как правило, во время роста курса доллара и евро.

— Когда у нас падает экономика — 2011, 2015 годы, — тогда какое-то время на границе очень хорошо на этом можно зарабатывать, — объясняет мужчина и добавляет, что на заработки также влияют и политические события. — Да, как только война началась — был буст (повышение. — Прим. ред.), сейчас немного спад. Но в целом неплохо.

Обычно Андрей отправляется в Польшу раз в 3−4 дня. После закрытия границы он продолжает ездить через пункт пропуска «Брест». Говорит, что с момента закрытия «Бобровников» очереди там ощутимо выросли:

— Гродненских прибавилось. Процентов 15, ну до 20. Минская область пошла. Витебска и Гомеля плюс-минус столько же — одна машина из 20. А вот пятого и седьмого регионов (Минская область и Минск. — Прим. ред.), да, побольше стало. Приходится стоять долго, иногда до 25 часов. Что делаю в это время? Обычно читаю, смотрю сериалы, слежу за чатами: где-то очередь продают, где-то заказы появляются.

Но даже такое длительное ожидание не отбило желание брестчанина возить товары через границу. Почему не выбирает путь через Литву?

— Во-первых, в Польше цены все-таки ниже, чем в Литве. Во-вторых, я сам из Бреста, мне нет смысла ездить в Польшу через литовскую границу. Будет гораздо больше расходов, — рассуждает мужчина.

«Когда в Польше подскочил курс, за провоз айфонов давали $70−80»

Как правило Андрей ездит не один: берет людей «на подсадку». Во-первых, чтобы они задекларировали на себя товары (согласно таможенным правилам, беспошлинно раз в год можно провезти один телевизор, стиральную машину, духовой шкаф, ноутбук и далее по списку).

Во-вторых, каждый из пассажиров может беспошлинно провезти товаров на 1000 евро и весом до 31 килограммов. Сложности с грузоперевозками, санкции из-за войны вызвали рост цен на импорт Беларуси. Многие не хотят переплачивать и делают заказы в Польше. А привозят их на родину уже Андрей и его коллеги.

— Вы же поймите, что обеспеченные люди все равно остались, Для них $3000 отдать за компьютер нет проблем. Они понимают, что в Беларуси они соберут его за $4500. А так сэкономят на этом полторы тысячи долларов. Но почему им не отдать мне $3000 и собрать себе хороший компьютер? — объясняет мужчина. — Сколько в таком случае заработает перевозчик? Все зависит от объема, веса и цены товара. Если, к примеру, это небольшой процессор, то перевозчику платят $20, если видеокарта или же системный блок, то и до $200 доходит.

Сейчас в ходу у заказчиков Андрея — телевизоры, ноутбуки, телефоны, приставки Playstation, а также бытовая техника: посудомойки, стиралки, пылесосы и так далее.

— За телевизор, к примеру 65 дюймов в диагонали, готовы платить $140−150. За провоз одних виар-очков Sony — $70−80, — рассказывает мужчина. — Айфоны тоже заказывают. Когда в Польше подскочил курс до 4,8 злотого за доллар, то за провоз айфонов давали $70−80, потому что цена на них в Польше была гораздо выгоднее. Но курс упал, и за них платят $30−40, ну, может быть, до $50, как договоришься. Еще можно колеса бэушные брать. Просто на место запаски кладешь и везешь. Это примерно от $10 до $130 за штуку, все зависит от диаметра.

На другую технику расценки у перевозчиков выглядят так: стиральная машина — $70−120, посудомойки — $80−100, ноутбуки — $50−80, духовые шкафы — от $60, пылесосы — $25−30, кофемашины — $25−50 и так далее.

«Курс в России гораздо хуже, поэтому они привозят гривны сюда, а затем — в Польшу»

По словам Андрея, часто просят привезти из Польши и товары, которые доставлены из других стран ЕС. Кто-то из уехавших просит передать какие-то вещи. В этом случае платят за килограмм, обычно 2−2,5 евро.

Что касается продуктов, то здесь тоже расчет по килограммам, обычно 3−3,5 евро. Однако на одного человека их можно провозить только 5 килограммов, если ездить не чаще раза в неделю.

— Ну и однозначно дорогой алкоголь из дьюти-фри всегда идет, — добавляет собеседник. — К примеру, в Беларуси виски Bushmills стоят 90 рублей за 0,7 литра, а в дьюти-фри — 12 евро за литр (38 рублей. — Прим. ред.). Разница вообще чувствуется. Накидываешь на бутылочке 2−3 евро — и везешь. Но если ты ездишь чаще, чем раз в неделю, то можешь везти только литр, реже — три литра на человека.

Еще одна статья заработка — топливо. В Беларуси цена на него фиксированная, а в Польше — рыночная. На этой разнице, по словам Андрея, можно зарабатывать. Правда, нужно найти поляка, готового покупать топливо с рук.

— К примеру, у человека Volkswagen Passat B3 с баком на 100 литров. Он заправляет в Беларуси его под завязку и едет в Польшу. Если есть кому продать, то дальше заработок будет зависеть от курса злотого к доллару и цены на топливо, — объясняет Андрей. — Дело в том, что в Польше цены на топливо отличаются от заправки к заправке, а также могут меняться в течение дня. Сейчас со 100 литров можно заработать $27−30. Цена поднимается, к примеру, на злотый — и ты уже можешь заработать $50 со 100 литров. А такой рост цены в Польше — это может быть вопрос 1−2 дней. Там цены от рынка зависят.

Андрей объясняет, что дополнительно заработать можно и на разнице курсов. Если «хорошо поменять», то на $5000 можно «поднять» до $100.

Особняком стоят и заказы на перевозку наличных. Напомним, через границу можно провозить без декларации до 10 тысяч долларов в эквиваленте. Поэтому те, кто продал квартиру, например, или бизнес иногда прибегают к услугам перевозчиков. Тут такса составляет 1−2% от суммы. Это если речь идет о долларах или евро.

Отдельно идут гривны. Андрей говорит, что уже с ноября прошлого года в группах перевозчиков стали часто появляться заказы на перевозку гривен. Сейчас таких предложений поменьше.

— Это мародерские гривны. Их везут, скажем так, с территории Украины, — рассказывает подробности мужчина. — Обменный курс в России гораздо хуже, поэтому они делают так: привозят их сюда через границу, затем в Польшу. Оттуда их забирает курьер или везет в Украину. Уже там меняет на доллары — и возвращает обратно. Кто-то, конечно меняет и в Польше. Но лучше курс будет в Украине. Это факт. Если канал полностью настроен, то обычно делают так.

Андрей говорит, что до сих пор встречаются те, кто берется за такие заказы. Сам он гривны не провозил.

— Оплата зависит от номинала купюр: чем больше номинал, тем меньший объем занимают гривны. И тем меньше вопросов, — объясняет собеседник. — Насколько я знаю, провоз комплекта до $10 тысяч долларов в эквиваленте стоит $30−50. И обратно где-то получается за $10 тысяч тоже.

«Худо-бедно $100 накапает, минус затраты — $70−80 может получиться»

Брестчанин отмечает, что у него уже есть база клиентов и набор заказов на каждую поездку. Но даже в этом случае сумма заработка нестабильная. Может выйти и $500 за одну поездку.

— Это как казино или лотерея. Ты можешь ехать, и вроде бы ничего не сулит тебе хорошего вечера. А тут один позвонил, второй отписал, третий говорит: у меня есть срочный заказ, бери, плачу столько-то, столько-то. А бывает наоборот, — объясняет Андрей и добавляет, что в эту деятельность приходит много людей, но так долго держатся далеко не все. — Вот некоторые сегодня услышали, на Польше можно заработать. И решили: сядем, поедем, будем зарабатывать. Накупили памперсов и порошков — выложили [объявления] на «Куфар». Поездили полгода, заработали $2 000 за это время и поняли: лучше пойдем-ка обратно на работу. Понимаете, это не просто зайти в магазин на заправке и купить телевизор. Так ты ничего не сможешь. Надо знать места, где что брать, где какой товар раздают, когда раздают, смотреть за акциями. А также думать, есть ли люди, на которых можно задекларировать. Надо, чтобы клиентская база своя была, кому потом сбыть.

Сколько сможет заработать на пересечении границы обычный белорус с шенгенской визой? Андрей прикидывает, что может набежать до $100, если тот поедет на машине:

— Предположим, $40 долларов на топливе, еще $15 — на продуктах, за запаску $20 долларов, вот уже $75 набежало. Плюс какой-нибудь товар. Если кого-то брать на подсадку и везти телевизор, то, к примеру, из $140 отдаешь $100 отдаешь человеку, который с тобой едет, а 40 забираешь себе. В общем, худо-бедно $100 накапает, минус затраты — $70−80 может получиться чистыми.

Как сейчас польские пограничники и таможенники относятся к перевозчикам? Андрей говорит, что «плюс-минус также»:

— Но стало сложнее с белорусами. Потому что там есть такое устройство (мы называем его в простонародье «Гена»), это сканирующая машина. Она у нас одна. Раньше стояла на разных пунктах пропуска. Могла уехать на «Песчатку», «Домачево», еще куда-то. Их групп ты знаешь, что вот, например, Гена уехал с «Бреста» (сопредельный пункт пропуска «Тересполь». — Прим. ред.). Ты, значит, поехал спокойно на Тересполь. Приехал на «Домачево» — тогда ты с «Домачево» вывернул на «Песчатку». Сейчас Гена стоит всегда на одном пункте пропуска, поэтому могут отправлять на сканер. Тем, кто товар прятал в машине, гораздо сложнее стало работать.

По поводу послаблений на границе у Андрея и его коллег настроения пессимистичные. Даже на фоне того, что освободили Анжелику Борис и польский МИД позитивно воспринял эту новость.

— Пока беспросветно все. Вы же сами писали, что нужно конкретно, чтобы открыли «Бобры» («Бобровники». — Прим. ред.) — выпустить Почобута, — объясняет брестчанин. — Наш персонаж, будем называть его так (речь об Александре Лукашенко. — Прим. ред.) в открытую сказал — этого не будет. Хотя тоже ему верить… Он сегодня одно скажет, завтра — другое… А в целом настроение у людей разное: кто-то живет своей жизнью, кто-то на позитиве, кто-то постоянно ругается и кричит, что все плохо, все мы умрем. Как и в любой другой сфере.

Что касается полного закрытия границы, то Андрей надеется, что до этого не дойдет. Он думает, что какой-то мостик между Беларусью и ЕС должен остаться.

— А дальше — будем решать проблемы по мере их поступления, — заключает брестчанин.

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