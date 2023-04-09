Израиль ударил истребителями по сирийскому военному комплексу 9.04.2023, 11:07

ЦАХАЛ ответил на удары по израильской территории.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее истребители поразили сирийский военный комплекс, радиолокационные системы и артиллерийские посты после того, как в субботу из Сирии были запущены три ракеты

Об этом пишет CNN.

«Недавно истребители ЦАХАЛ нанесли удары по целям на сирийской территории, в том числе по военному городку четвертой дивизии сирийских вооруженных сил, военным радиолокационным системам и артиллерийским позициям, используемым сирийскими вооруженными силами», - говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Удары истребителей последовали после ударов ЦАХАЛа по сирийской территории с использованием БПЛА, нацеленных на пусковые установки, из которых, как считают, были выпущены ракеты.

ЦАХАЛ заявил, что «считает государство Сирия ответственным за все происходящие на его территории действия и не допустит никаких попыток нарушить израильский суверенитет».

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