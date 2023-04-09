Израиль ударил истребителями по сирийскому военному комплексу
- 9.04.2023, 11:07
ЦАХАЛ ответил на удары по израильской территории.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее истребители поразили сирийский военный комплекс, радиолокационные системы и артиллерийские посты после того, как в субботу из Сирии были запущены три ракеты
Об этом пишет CNN.
«Недавно истребители ЦАХАЛ нанесли удары по целям на сирийской территории, в том числе по военному городку четвертой дивизии сирийских вооруженных сил, военным радиолокационным системам и артиллерийским позициям, используемым сирийскими вооруженными силами», - говорится в заявлении ЦАХАЛа.
Удары истребителей последовали после ударов ЦАХАЛа по сирийской территории с использованием БПЛА, нацеленных на пусковые установки, из которых, как считают, были выпущены ракеты.
ЦАХАЛ заявил, что «считает государство Сирия ответственным за все происходящие на его территории действия и не допустит никаких попыток нарушить израильский суверенитет».