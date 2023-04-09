«У Лукашенко ситуация гораздо хуже, чем у Януковича» 1 9.04.2023, 11:17

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фото: getty images

Белорусского диктатора со всех сторон обложили агенты.

Какова вероятность того, что в окружении Лукашенко есть иностранные агенты? Об этом сайт Charter97.org спросил у содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первого помощника министра обороны Украины (2005–2008), военного эксперта Алексея Мельника.

— 99,9%. Я исхожу из опыта того, как это было в Украине. Например, при Януковиче (беглый экс-президент Украины - прим.) главой СБУ был назначен некто Якименко. У него, кроме фамилии на «ко», ничего, кажется, украинского не было. Мало того, он был в свое время офицером Вооруженных сил России. Имел «дыры» в биографии. То есть, это был агент ФСБ, поставленный возглавлять украинскую спецслужбу.

Это как один из примеров, а сейчас, чем дальше, тем больше у нас появляется информации, фактов.

Лукашенко же обложен со всех сторон этими агентами. К слову, что если в случае этого Якименко Янукович, скорее всего, знал и давал на это добро, то, думаю, что у Лукашенко ситуация гораздо хуже.

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