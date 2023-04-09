Посмотрите в зеркало 1 Telegram-канал «СерпомПо»

9.04.2023, 11:28

Почему российским властям лучше молчать.

Фронтвумен МИДа РФ Мария Захарова провела дерзкую словесную атаку выходного дня на «западных «радетелей» за свободу СМИ и безопасность журналистов». Обвинила их в том, что не осудили взрыв Владлена Татарского в Санкт-Петербурге, «этой запредельной по любым человеческим меркам жестокости» и «не выразили элементарного сострадания к потерпевшим».

Это говорит представитель руководства, которое устроило 24 февраля военную операцию на территории соседней страны, переросшую в масштабные боевые действия с десятками тысяч убитых людей, искалеченными, ранеными , миллионами беженцев.

Причем, Мария Захарова сама является соучастницей всего этого. Она не просто спикер МИДа, но и инициативный пропагандист, активно поддерживающий проведение военной операции. Какое сочувствие она выражала людям, гибнущим с 24 февраля прошлого года? Если бы она начала это делать, у неё не осталось бы времени ни на что другое – так огромно число жертв.

Да если бы Мария Захарова или кто-то из российских руководителей вдруг начал выражать сочувствие жертвам начатой ими спецоперации, как бы это смотрелось?

Посмотрите на себя в зеркало. Вы – чудовища.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».