«Мы тут так получаем от ВСУ, роту из 100 человек разгромили» 5 9.04.2023, 12:02

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Украинская разведка опубликовала панический разговор оккупанта с товарищем.

Российский оккупант в панике рассказал своему товарищу о войне в Украине.

Ролик 8 апреля был обнародован на канале Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Если ху**о (плохо - ред.) будет, вы в апреле тоже поедете сюда. Мы тут так пи**ы получаем, за**ися! Я тебе скажу, Россия прям конкретно моментами бывает получает пи**ы», - рассказал оккупант. Он заверил, что ситуация кардинально отличается от того, что россиянам рассказывает их телевизор. Потери огромные.

«Ни*уя тут зае**того (хорошего - ред.) нет! Если бы все было за**ись (хорошо - ред.), штурмовиков бы не набирали! Сейчас добровольцев в штурмовые бригады набирают. Тут с 83-й какой-то командир погиб полностью с бригадой своей. У нас паха с 83-й с Уссурийска… Их раз**али (разгромили - ред.), короче…. 100 человек роту раз**али!» — жаловался оккупант.

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