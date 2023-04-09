Сколько одна и та же машина с пробегом стоит в Беларуси, Литве, Польше и России 1 9.04.2023, 12:13

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«Гольф» в Беларуси вдвое дороже, чем в Литве.

Intex-press изучил популярные сайты по продаже подержанных автомобилей в четырех странах и сравнил цены на одни и те же марки и модели. А также подсчитал, сколько нужно копить на машину белорусу, литовцу, поляку и русскому, откладывая среднюю зарплату по стране.

Недавно один из минских автоцентров составил рейтинг самых популярных недорогих машин с пробегом, которые жители нашей страны чаще всего покупают в кредит.

В тройке лидеров оказались автомобили Volkswagen, Renault и Toyota. Выбрали наиболее популярные модели этих авто и сравнили ценники на них.

«Гольф» в Беларуси вдвое дороже, чем в Литве

Одним из самых востребованных подержанных автомобилей в линейке Volkswagen в Беларуси эксперты назвали Golf. В нашей стране этот автомобиль стоит недешево: к примеру, модель 2007 года выпуска с дизельным двигателем объемом 1,9 литра продают за 7 — 7,5 тыс. долларов в эквиваленте.

У соседей эта машина стоит заметно дешевле. В России, к примеру, цены на такую же модель (того же года и с таким же двигателем) колеблются от 205 до 650 тыс. российских рублей, что эквивалентно 3,2 — 8,3 тыс. долларов.

В Польше тот же «Гольф» можно купить еще дешевле — за 6 — 25 тыс. злотых (примерно 1,4 — 5,8 тыс. долларов). Самые же демократичные ценники — в Литве, где эту машину продают за 1,4 — 3,5 евро (1,5 — 3,8 тыс. долларов).

«Паркетники» в Европе не так популярны

Еще одна популярная у белорусов марка — Renault. Особенно наши соотечественники полюбили так называемые «паркетники» вроде Sandero или Duster.

В Беларуси Renault Duster, к примеру, 2015 года выпуска с бензиновым двигателем 1,6 литра продают за 11,5 — 15,7 тыс. долларов в эквиваленте.

В Европе эти автомобили продаются под маркой Dacia. Однако, судя по объявлениям на популярных сайтах по продаже авто, машины этой модели и марки за границей не настолько ходовые, как в Беларуси. В Литве, к примеру, если и есть предложения о продаже Dacia Duster, то единичные. И либо год не тот, либо объем двигателя. И, как мы не искали, точно такой модели не нашли.

В Польше объявлений о продаже этой машины тоже немного, а просят за авто от 34,9 до 43,9 тыс. злотых (8,2 — 10,3 тыс. долларов в эквиваленте).

А вот в России Renault Duster на рынке подержанных авто представлен довольно широко. Его стоимость колеблется от 670 тыс. до 1,2 млн российских рублей (8,4 — 15,1 тыс. долларов).

Цены на японца не сильно разнятся

Замыкает тройку лидеров по популярности Toyota. В Беларуси автомобиль модели, к примеру, Camry, 2019 года с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра стоит от 27,9 до 42,5 тыс. долларов в эквиваленте.

В Польше такая же машина продается за 96,5 — 149,9 тыс. злотых (22,5 — 34,9 тыс. долларов), в России — за 880 тыс. — 3,6 млн российских рублей (10,9 — 44,6 тыс. долларов). А вот в Литве эту модель если и продают, то лет на пять-десять постарше и, соответственно, гораздо дешевле.

Сколько зарплат нужно в разных странах, чтобы купить авто

Сравнение цен показало, что в стоимости подержанных авто Беларусь проигрывает (где-то — очень сильно) странам-соседкам. Это не страшно, если цены соответствуют уровню зарплат в стране. Но, как оказалось, и в этом нам сложно конкурировать с соседями.

Средняя заработная плата в Беларуси составляет 1687,8 рубля (последние официальные данные за февраль). Чтобы купить самый дешевый Volkswagen Golf из тех, что мы смотрели, среднестатистическому белорусу нужно 12 таких зарплат. То есть, чтобы накопить на машину, человеку в нашей стране нужен год (конечно, при условии, что он получает среднюю зарплату по стране и будет полностью ее откладывать).

В России средний заработок составляет 56,2 тысячи рублей. Чтобы купить самый дешевый «Гольф», среднестатистическому россиянину нужно отложить примерно четыре таких зарплаты.

В Польше средняя зарплата составляет 6733 злотых, в Литве — порядка 1927 евро. Выходит, поляку и литовцу, чтобы купить самый дешевый «Гольф», нужна всего одна средняя зарплата по стране, еще и деньги после покупки машины останутся.

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