Полет на метле к Луне 1 Telegram-канал «СерпомПо»

9.04.2023, 12:42

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Путин провалил все, за что брался.

Михаил Ковальчук, глава российскому Курчатовского института и представитель близкой к великому геополитику семьи, выступил с ярким заявлением: «До сих пор американцы покупают наши ракетные двигатели РД-180... мы их продаем много лет. Они его разбирают, собирают, разбирают, собирают, а металл сделать не могут».

Не покупают. Потому что в марте 2022 года «Роскосмос» приостановил поставку в Соединенные Штаты ракетных двигателей. Дмитрий Рогозин высказался тогда в свойственной ему эпатажной манере: «Мы не можем дальше снабжать США нашими лучшими в мире ракетными двигателями, пусть они летают на чем-то еще, своих метлах, не знаю на чем».

И Соединенные Штаты полетели «на метлах», последовав совету Дмитрия Олеговича. На Луну. По программе «Артемида». Чтобы вернуть человека на поверхность спутника Земли.

В ноябре 2022 года состоялся беспилотный полет корабля с возвращением на Землю. На 2024 год запланирован старт экипажа с целью облета Луны. В 2025 году будет произведен запуск корабля, который осуществит высадку людей на Луну. Программа рассчитана до 2033 года, ее масштаб впечатляет. Полеты человека едва ли не каждый год.

Куда же полетела наша страна на двигателях РД-180? Каких успехов добилась?

Начав спецоперацию 24 февраля, обрубили себе экспорт ракетных двигателей в Америку. Причем, в инициативном порядке. Что хотели получить? Разве это была не глупость?

Про соревнование России с Соединенными Штатами в новой «лунной гонке» смешно и говорить. Потому что нет этой гонки. Путин разгромлен, раздавлен подавляющим американским техническим, организационным, экономическим превосходством.

Зато, согласно Михаилу Ковальчуку, есть уникальный металл, из которого изготовлен двигатель РД-180. И сами двигатели, не несущие российские ракеты к Луне.

И ведь можно было вести себя иначе – не лезть воевать в Украину, сотрудничать с Соединенными Штатами в лунной программе, поставлять двигатели, договориться о включении в экипажи НАСА российских космонавтов. Учиться, двигаться вперед. Но, нет. Так неинтересно. Путин провалил все, за что брался.

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