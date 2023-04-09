СМИ рассказали подробности удара ВСУ по оккупантам в Феодосии

СМИ рассказали подробности удара ВСУ по оккупантам в Феодосии1
- 9.04.2023, 13:24
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По позициям россиян были запущены две ракеты.
Днем в субботу, 8 апреля, во временно оккупированной Феодосии в юго-восточной части Крыма прогремели мощные взрывы. По обновленным данным, по городу были запущены две ракеты.
Об этом идет речь в местном Telegram-канале «Крымский ветер».
Отмечается, что по Феодосии были выпущены две ракеты, а не одна, как утверждал ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов. Он заявлял, что взрывы были связаны с работой ПВО, а одна ракета уничтожена.
Однако СМИ отмечают, что вторая ракета ударила в зенитно-ракетный комплекс С-300.
«Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в систему С-300 и взорвала ее. Ранены трое военных. Судя по фото взрыва, ракета целилась на месторасположение ЗРК недалеко от села Пионерское», — говорится в сообщении.